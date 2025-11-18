Exreceptor de tribunales de justicia seguirá siendo procesado judicialmente

Tegucigalpa, Honduras.

Después de que su defensa interpusiera recursos de apelación sin éxito, la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción confirmó el auto de formal procesamiento y la prisión preventiva para el exreceptor de tribunales de justicia Lenard Francisco Matamoros García. La defensa buscaba la extinción de los cargos penales en su contra y, con ello, la liberación inmediata del exservidor del Poder Judicial, pero la decisión fue rechazada por unanimidad.

Según el requerimiento fiscal, mientras se desempeñaba como receptor del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, filtraba información de casos en trámite a cambio de pagos en efectivo. El Ministerio Público sostiene que Matamoros García cometió dos actos de cohecho impropio y también lo vincula con delitos de lavado de activos y operaciones de juegos ilegales. Asimismo, se detalló que, entre el 21 de diciembre de 2018 y el 28 de diciembre de 2021, Matamoros García recibió más de cinco millones de lempiras en sus cuentas bancarias, producto de actividades ilícitas que buscaban disfrazar y mover las ganancias obtenidas. Matamoros García se desempeñaba como Receptor II del Circuito Anticorrupción en Tegucigalpa.