Recomendaciones para prevenir golpes de calor en desfiles patrios

San Pedro Sula, Cortés

Los desfiles patrios por el 204 aniversario de la independencia de Honduras implican un mayor esfuerzo físico y exposición prolongada al sol. Por ello, es importante tomar medidas de prevención, señalan los expertos. Aunque durante todo septiembre se han realizado actividades en honor a la patria, este fin de semana se desarrollan los desfiles de estudiantes de kínder y escuelas. Este lunes 15 de septiembre, Día de la Independencia, se celebrará con los tradicionales desfiles de los centros de educación media en los distintos departamentos del país.

Se prevé que en el Distrito Central participen 78 institutos y en San Pedro Sula unos 38, organizados en diferentes bloques. Esto supone una jornada extenuante que comienza desde tempranas horas de la mañana y concluye por la tarde, por lo que es importante acatar las recomendaciones de especialistas. Joel Hernández, médico internista del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), recomendó que tanto los estudiantes como quienes asistan a presenciar los desfiles usen protector solar para resguardarse de los rayos del sol. También sugirió ropa cómoda, fresca y ligera, preferiblemente de algodón, que aunque cubra la piel permita ventilación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Es importante evitar colores oscuros como el negro, que absorbe más luz solar y aumenta el riesgo de quemaduras”, señaló Hernández. El especialista agregó que el uso de sombrillas, gorras, sombreros y lentes de sol ayuda a disminuir la exposición directa. “El bloqueador solar no debe aplicarse solo una vez, debe reaplicarse cada dos o tres horas. La hidratación también es fundamental”, indicó. La recomendación es tomar pequeños sorbos de agua cada 20 minutos para evitar deshidratación sin saturar el organismo.

Adultos mayores con enfermedades base deben tomar sus medicamentos

En el caso de los adultos mayores, deben considerar sus enfermedades de base y tomar sus medicamentos con anticipación para prevenir descompensaciones por las altas temperaturas. “No deben olvidar sus medicamentos y, además, mantener medidas de higiene como el lavado frecuente de manos. En estas aglomeraciones es preferible usar mascarilla si se padecen enfermedades respiratorias”, agregó el galeno. Los especialistas advirtieron que debe evitarse el consumo de alimentos de dudosa procedencia, ya que pueden provocar problemas estomacales. “Lo más recomendable es comer antes de salir de casa o llevar consigo algún refrigerio”, enfatizaron.

La seguridad también es importante

En materia de seguridad, recomendaron a los asistentes no colocarse en medio de multitudes, ya que en esos espacios personas inescrupulosas suelen aprovechar para sustraer pertenencias.