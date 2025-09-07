Los más pequeños rinden honor a la patria con coloridos desfiles

Los centros de educación prebásica desfilan este domingo conmemorando 204 años de Independencia de Honduras.
Los alumnos de los jardines escolares salieron a desfilar desde temprano en las calles de Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras.
Desfile de estudiantes del Centro de Educación Prebásica Gubernamental "La Era".
Los más pequeños rinden honor a la patria con los coloridos y dinámicos desfiles.
Los niños demuestran su amor, civismo y patriotismo por Honduras.
Estos pequeños sueñan con ser abogados, doctores, médicos, periodistas, policías y militares.
Padres acompañaron a sus hijos en los desfiles de este domingo en Tegucigalpa.
Con fervor y alegría, estos infantes hicieron sonar sus redoblantes en los desfiles.
Cuadro de pequeñas palillonas engalanan los desfiles en la capital hondureña.
Tiernas pomponeras demuestran lo aprendido durante meses de práctica.
Esta bella y tierna palillona realiza, junto a sus compañeritas, las coreografías practicadas durante semanas, demostrando que el amor por Honduras inicia desde la infancia.
El mensaje de estos escolares sobre la protección del medio ambiente.
Los cadetes no se quedaron atrás en su demostración de disciplina y responsabilidad en los desfiles.
El mensaje sobre el verdadero significado de la valentía, escrito en una pancarta por este escolar, captó la atención de los presentes.
El sol no fue impedimento para que estas niñas pomponeras mostraran llamativas coreografías en los desfiles de este domingo.