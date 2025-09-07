  1. Inicio
Los más pequeños rinden honor a la patria con coloridos desfiles

Niños y niñas de los centros de educación prebásica desfilan este domingo en diversas ciudades de Honduras.

Los más pequeños rinden honor a la patria con coloridos desfiles
1 de 15

Los centros de educación prebásica desfilan este domingo conmemorando 204 años de Independencia de Honduras.

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
2 de 15

Los alumnos de los jardines escolares salieron a desfilar desde temprano en las calles de Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras.

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
3 de 15

Desfile de estudiantes del Centro de Educación Prebásica Gubernamental "La Era".

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
4 de 15

Los más pequeños rinden honor a la patria con los coloridos y dinámicos desfiles.

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
5 de 15

Los niños demuestran su amor, civismo y patriotismo por Honduras.

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
6 de 15

Estos pequeños sueñan con ser abogados, doctores, médicos, periodistas, policías y militares.

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
7 de 15

Padres acompañaron a sus hijos en los desfiles de este domingo en Tegucigalpa.

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
8 de 15

Con fervor y alegría, estos infantes hicieron sonar sus redoblantes en los desfiles.

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
9 de 15

Cuadro de pequeñas palillonas engalanan los desfiles en la capital hondureña.

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
10 de 15

Tiernas pomponeras demuestran lo aprendido durante meses de práctica.

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
11 de 15

Esta bella y tierna palillona realiza, junto a sus compañeritas, las coreografías practicadas durante semanas, demostrando que el amor por Honduras inicia desde la infancia.

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
12 de 15

El mensaje de estos escolares sobre la protección del medio ambiente.

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
13 de 15

Los cadetes no se quedaron atrás en su demostración de disciplina y responsabilidad en los desfiles.

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
14 de 15

El mensaje sobre el verdadero significado de la valentía, escrito en una pancarta por este escolar, captó la atención de los presentes.

Fotografía: José Romero / LA PRENSA
15 de 15

El sol no fue impedimento para que estas niñas pomponeras mostraran llamativas coreografías en los desfiles de este domingo.

 Fotografía: José Romero / LA PRENSA
