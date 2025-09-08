Niños usan latas como tambores para honrar a la patria en San Luis, Santa Bárbara

En la aldea El Zapotal, del municipio de San Luis, Santa Bárbara, los niños de la Escuela Renovación celebran las fiestas patrias con entusiasmo y creatividad, utilizando latas vacías como si fueran tambores.
Con cada repique improvisado muestran su amor por Honduras, pero también dejan en evidencia las carencias con las que estudian y la necesidad de apoyo para hacer realidad su mayor anhelo: contar con tambores auténticos para sus desfiles escolares.
Docentes y padres de familia han hecho un llamado solidario a la población hondureña para contribuir a cumplir este sueño que motivaría a los pequeños a continuar expresando su patriotismo con orgullo.
Las personas interesadas en brindar ayuda pueden comunicarse al número 9640-7148.
En las redes sociales, internautas solicitaron el apoyo de la presidenta Xiomara Castro y de diputados para hacer realidad el deseo de estos menores de rendir honor a la patria con tambores reales.
"¿No habrá algún diputado de esos que ha robado grueso en Sedesol que les compre los instrumentos?", comentó un hondureño en una publicación en Facebook.