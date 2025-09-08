  1. Inicio
Niños usan latas como tambores para honrar a la patria en San Luis, Santa Bárbara

Pese a las evidentes carencias, estos niños demuestran su orgullo y amor por Honduras.

San Luis, Santa Bárbara

En la aldea El Zapotal, del municipio de San Luis, Santa Bárbara, los niños de la Escuela Renovación celebran las fiestas patrias con entusiasmo y creatividad, utilizando latas vacías como si fueran tambores.

Con cada repique improvisado muestran su amor por Honduras, pero también dejan en evidencia las carencias con las que estudian y la necesidad de apoyo para hacer realidad su mayor anhelo: contar con tambores auténticos para sus desfiles escolares.

Docentes y padres de familia han hecho un llamado solidario a la población hondureña para contribuir a cumplir este sueño que motivaría a los pequeños a continuar expresando su patriotismo con orgullo.

Las personas interesadas en brindar ayuda pueden comunicarse al número 9640-7148.

En las redes sociales, internautas solicitaron el apoyo de la presidenta Xiomara Castro y de diputados para hacer realidad el deseo de estos menores de rendir honor a la patria con tambores reales.

"¿No habrá algún diputado de esos que ha robado grueso en Sedesol que les compre los instrumentos?", comentó un hondureño en una publicación en Facebook.

