Niños usan latas como tambores para honrar a la patria en San Luis, Santa Bárbara

San Luis, Santa Bárbara

En la aldea El Zapotal, del municipio de San Luis, Santa Bárbara, los niños de la Escuela Renovación celebran las fiestas patrias con entusiasmo y creatividad, utilizando latas vacías como si fueran tambores.

Con cada repique improvisado muestran su amor por Honduras, pero también dejan en evidencia las carencias con las que estudian y la necesidad de apoyo para hacer realidad su mayor anhelo: contar con tambores auténticos para sus desfiles escolares.

Docentes y padres de familia han hecho un llamado solidario a la población hondureña para contribuir a cumplir este sueño que motivaría a los pequeños a continuar expresando su patriotismo con orgullo.