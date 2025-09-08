Contreras: "Los desfiles son una fiesta cívica, no política. Espero recapaciten”

San Pedro Sula

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, manifestó su inconformidad con la decisión del Departamental de Educación de modificar la ruta de los desfiles patrios del 15 de septiembre, los cuales ya no se realizarán en el centro de la ciudad, como ha sido tradición por más de 60 años, sino que finalizarán en la 105 Brigada de Infantería.

La nueva ruta se iniciará en la 10 avenida del barrio Guamilito, sobre la primera calle, y concluirá en la 105 Brigada de Infantería.

El edil sampedrano señaló que este cambio representa una alteración innecesaria a una tradición ciudadana: “¿Qué mente más obtusa y pobre la de la Departamental de Educación? Dividir unos desfiles como que si los niños votaran, o cambiar y alterar una tradición tan normal en San Pedro Sula”.

Contreras recordó que en el pasado, durante campañas políticas, dirigentes de Libre promovían la frase “los militares a sus cuarteles”, pronunciada incluso por la actual presidenta de la República. “Y ahora, en un giro contradictorio, la Departamental de Educación ha decidido llevar los desfiles precisamente a los cuarteles”, cuestionó.

Dijo que, aunque la municipalidad no impedirá la realización de las actividades en la 105 Brigada, no comparte la medida: “Por nuestra parte, no hay ningún problema, pueden hacerlo donde gusten. Nosotros tenemos nuestro desfile”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La decisión ha generado debate en la ciudad, ya que tradicionalmente los desfiles concluían en el estadio Morazán y constituyen una de las actividades cívicas más esperadas en el marco de las fiestas patrias.