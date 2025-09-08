Xiomara Castro inaugura Centro Nacional de Tratamiento de Adicciones

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN

La presidenta de la República, Xiomara Castro, inauguró este lunes el Centro Nacional de Tratamiento de Adicciones de Honduras (Cenatrah). El centro, ubicado en el municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán, ofrecerá atención integral a personas con problemas de adicciones.

El Cenatrah estará bajo el control del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (Ihadfa).

La doctora Fedra Nadime Garay, titular del Ihadfa, agradeció a la presidenta Castro por la construcción de estas modernas instalaciones.

Asimismo, valoró que la obra inaugurada dará respuesta a la creciente problemática del consumo de sustancias psicoactivas en el país.

Atenciones en el Cenatrah