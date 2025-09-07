  1. Inicio
Hondureños becados en Taiwán piden a Xiomara Castro solución por retrasos de Sedesol

Los estudiantes becados indicaron que el grupo de WhatsApp habilitado por Sedesol para consultas fue cerrado y que el correo electrónico no está disponible.

Tegucigalpa, Honduras.

Estudiantes hondureños que cursan estudios en Taiwán enviaron una carta abierta a la presidenta Xiomara Castro para exponer su preocupación por los retrasos en los desembolsos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)

Según el grupo de estudiantes, la incertidumbre actual afecta directamente el pago de sus matrículas y su manutención en la nación asiática.

Becarios hondureños en Taiwán denuncian que no han recibido pago de beca

“La inseguridad de no saber cuándo recibiremos el siguiente depósito nos mantiene en constante ansiedad”, expresaron los estudiantes.

En la carta, los miembros de la Asociación de Estudiantes Hondureños en Taiwán advirtieron que esta situación pone en riesgo la continuidad de su formación académica y su permanencia en el país.

Recordaron que, en el semestre anterior, una de sus compañeras estuvo a punto de ser expulsada por mora en el pago de matrícula, y aunque logró una prórroga, la universidad notificó que no volvería a otorgar una extensión similar.

Los estudiantes explicaron que los depósitos mensuales destinados a cubrir alimentación, vivienda y gastos básicos se han realizado de manera irregular, lo que genera inquietud constante.

Además, denunciaron dificultades de comunicación con las autoridades hondureñas. Indicaron que el grupo de WhatsApp habilitado por Sedesol para consultas fue cerrado y que el correo electrónico disponible no recibe respuesta, lo que los deja sin orientación oficial en un contexto que califican de crítico.

Ante este panorama, solicitaron a la presidenta Castro que instruya a las instituciones correspondientes para establecer un calendario oficial de pagos que garantice la continuidad de sus estudios y evite consecuencias graves como desalojos o expulsiones académicas.

Asimismo, aclararon que su petición no busca involucrarse en el contexto político-electoral de Honduras, sino asegurar las condiciones mínimas que les permitan culminar con éxito su formación en Taiwán.

