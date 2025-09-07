Hondureños becados en Taiwán piden a Xiomara Castro solución por retrasos de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.

Estudiantes hondureños que cursan estudios en Taiwán enviaron una carta abierta a la presidenta Xiomara Castro para exponer su preocupación por los retrasos en los desembolsos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Según el grupo de estudiantes, la incertidumbre actual afecta directamente el pago de sus matrículas y su manutención en la nación asiática.

“La inseguridad de no saber cuándo recibiremos el siguiente depósito nos mantiene en constante ansiedad”, expresaron los estudiantes.

En la carta, los miembros de la Asociación de Estudiantes Hondureños en Taiwán advirtieron que esta situación pone en riesgo la continuidad de su formación académica y su permanencia en el país. Recordaron que, en el semestre anterior, una de sus compañeras estuvo a punto de ser expulsada por mora en el pago de matrícula, y aunque logró una prórroga, la universidad notificó que no volvería a otorgar una extensión similar.