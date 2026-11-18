Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación y condenó los hechos de extrema violencia registrados este miércoles en las comunidades de Vallecillo y Pacayales, en el departamento de Yoro, donde se reporta la muerte de aproximadamente 12 personas, entre ellas niños, mujeres, hombres y una regidora municipal indígena tolupán.
Mediante un comunicado, el Conadeh, señaló que los acontecimientos se producen en un contexto marcado por la conflictividad social, disputas territoriales, violencia recurrente y presencia de actores armados, además de graves violaciones a los derechos humanos.
Ante la gravedad de los hechos, el organismo pidió a las autoridades competentes desarrollar una investigación seria, objetiva y rigurosa que permita esclarecer las circunstancias en que ocurrieron las muertes, identificar a los responsables materiales e intelectuales y establecer los motivos que originaron los ataques.
El Conadeh también solicitó evitar conclusiones anticipadas, preservar las pruebas y considerar las diferentes hipótesis relacionadas con el contexto de conflictividad que enfrenta el departamento de Yoro.
La institución enfatizó que las investigaciones deben permitir establecer responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas y sus familiares.
Asimismo, recordó al Estado hondureño su obligación de adoptar medidas de prevención y protección cuando tenga conocimiento de riesgos reales e inminentes contra la vida y la integridad de las personas.
El organismo sostuvo que esta responsabilidad también comprende las amenazas provenientes de actores no estatales, incluidos particulares y entidades privadas.
Finalmente, Izaguirre hizo un llamado urgente para que la respuesta estatal no se limite a operativos temporales de seguridad, sino que incluya una intervención integral, sostenida y coordinada en las comunidades afectadas y en el resto de Yoro, con atención a los factores estructurales de la conflictividad social y a las personas en situación de vulnerabilidad.
📌El #CONADEH expresa suma preocupación y condena los hechos de extrema violencia registrados en las comunidades de Vallecillo y Pacayales, YoroVer comunicado aquí👇https://t.co/J8nw2FskHt https://t.co/jOo1bL8BKk— CONADEH-La Defensoría Del Pueblo (@CONADEH) November 18, 2026