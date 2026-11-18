Conadeh condena violencia en comunidades de Yoro; reportan 12 muertos

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación y condenó los hechos de extrema violencia registrados este miércoles en las comunidades de Vallecillo y Pacayales, en el departamento de Yoro, donde se reporta la muerte de aproximadamente 12 personas, entre ellas niños, mujeres, hombres y una regidora municipal indígena tolupán.

Mediante un comunicado, el Conadeh, señaló que los acontecimientos se producen en un contexto marcado por la conflictividad social, disputas territoriales, violencia recurrente y presencia de actores armados, además de graves violaciones a los derechos humanos.

Ante la gravedad de los hechos, el organismo pidió a las autoridades competentes desarrollar una investigación seria, objetiva y rigurosa que permita esclarecer las circunstancias en que ocurrieron las muertes, identificar a los responsables materiales e intelectuales y establecer los motivos que originaron los ataques.