Carlos Zelaya: “Caí en la trampa” tras admitir reunión con narco

“He venido a ponerme a la orden de la Justicia hondureña y también de la justicia internacional, voy a presentar mi renuncia como diputado y secretario del Congreso Nacional (Parlamento) para despojarme de cualquier tipo de blindaje que pueda tener y que se me investigue”, señaló Zelaya a periodistas después de comparecer ante el Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras.

“Si mañana la Fiscalía de Estados Unidos quiere yo me presente o me quiere presentar una acusación, lo puede hacer perfectamente, yo inmediatamente puedo viajar y someterme a esa justicia, así que nada tiene que ver esta decisión de la presidenta Castro con el término de la extradición, con lo que he venido a declarar” ante el Ministerio Público, enfatizó.

El Gobierno hondureño notificó el miércoles a la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa sobre la decisión de “dar por terminado” el tratado de extradición entre los dos países, horas después de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresara la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

El diputado indicó que se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público después de que el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, dijo el 7 de agosto que al menos 36 personas mencionadas en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien fue condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico y uso de armas, serían citados a declarar. EFE