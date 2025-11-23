Ana García llama a sus simpatizantes a respaldar a Nasry Asfura en las elecciones

La exprimera dama y precandidata presidencial Ana García de Hernández publicó un mensaje en su cuenta de X en el que instó a los simpatizantes del Partido Nacional a movilizarse de cara a las elecciones del 30 de noviembre, calificándolas como “la decisión más importante de nuestras vidas”.
En su publicación, García aseguró que Honduras necesita “rescatarse de la caída que representa Libre”, señalando la pérdida de la democracia, la inseguridad y el alto costo de la vida como problemas que según ella afectan actualmente a las familias hondureñas.
“He recorrido cada rincón de nuestro país y escuchado a nuestra gente: todos coinciden en algo claro y fuerte... estábamos mejor con el Partido Nacional”, escribió.
García recordó que, junto a su movimiento Avanza, logró posicionarse como la segunda fuerza dentro del partido, pero advirtió que “hoy eso no basta” y llamó a una mayor unidad en la institución política. Pidió a los nacionalistas visitar a correligionarios y convencer a personas no afiliadas para sumar apoyo rumbo a las votaciones.
En su mensaje, también hizo un llamado directo al voto: pidió que el 30 de noviembre los simpatizantes respalden a Nasry Asfura como candidato presidencial, así como a todos los diputados y candidatos a alcaldes del Partido Nacional. “Votemos en plancha, todo azul, y defendamos juntos el futuro de Honduras”, concluyó.