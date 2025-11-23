Ana García llama a sus simpatizantes a respaldar a Nasry Asfura en las elecciones

Tegucigalpa, Honduras

En su publicación, García aseguró que Honduras necesita “rescatarse de la caída que representa Libre”, señalando la pérdida de la democracia, la inseguridad y el alto costo de la vida como problemas que según ella afectan actualmente a las familias hondureñas.

La exprimera dama y precandidata presidencial Ana García de Hernández publicó un mensaje en su cuenta de X en el que instó a los simpatizantes del Partido Nacional a movilizarse de cara a las elecciones del 30 de noviembre, calificándolas como “la decisión más importante de nuestras vidas”.

“He recorrido cada rincón de nuestro país y escuchado a nuestra gente: todos coinciden en algo claro y fuerte... estábamos mejor con el Partido Nacional”, escribió.

García recordó que, junto a su movimiento Avanza, logró posicionarse como la segunda fuerza dentro del partido, pero advirtió que “hoy eso no basta” y llamó a una mayor unidad en la institución política. Pidió a los nacionalistas visitar a correligionarios y convencer a personas no afiliadas para sumar apoyo rumbo a las votaciones.

En su mensaje, también hizo un llamado directo al voto: pidió que el 30 de noviembre los simpatizantes respalden a Nasry Asfura como candidato presidencial, así como a todos los diputados y candidatos a alcaldes del Partido Nacional. “Votemos en plancha, todo azul, y defendamos juntos el futuro de Honduras”, concluyó.