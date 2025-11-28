Hija de Juan Orlando Hernández celebra indulto de su padre: "Dios es bueno"

Tegucigalpa, Honduras.

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de otorgar un “indulto total y absoluto” al expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, sus hijas no tardaron en manifestar su reacción en redes sociales.

Isabela Hernández García fue una de las primeras en expresarse, publicando en sus historias de Instagram una fotografía de su padre acompañada del mensaje: “Dios es bueno”, mostrando su alegría y agradecimiento ante la noticia.