Hija de Juan Orlando Hernández celebra indulto de su padre: "Dios es bueno"

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de otorgar un “indulto total y absoluto” al expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, sus hijas no tardaron en manifestar su reacción en redes sociales.
Isabela Hernández García fue una de las primeras en expresarse, publicando en sus historias de Instagram una fotografía de su padre acompañada del mensaje: “Dios es bueno”, mostrando su alegría y agradecimiento ante la noticia.
La joven se ha mantenido activa en medios digitales, apoyando a su padre junto a su hermana Daniela en una campaña mediática que durante años ha buscado limpiar y reivindicar el honor de Hernández frente a la opinión pública.
Este gesto de las hijas del expresidente refleja no solo su respaldo familiar, sino también la continuidad de su esfuerzo por influir en la percepción pública sobre el caso, mientras el país observa con atención el impacto político y social que podría generar la decisión del mandatario estadounidense.