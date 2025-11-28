Partido Liberal se pronuncia tras indulto de JOH: "Honduras no olvida"

Tegucigalpa, Honduras

En su cuenta de X, el Partido Liberal cuestionó la intención de exfuncionarios del Partido Nacional de presentarse como “diferentes” después de años de gestión marcada por escándalos y controversias.

El Partido Liberal de Honduras se pronunció este jueves en reacción al indulto del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) que ofreció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , expresando su rechazo y cuestionando el regreso de figuras políticas vinculadas al Partido Nacional.

Los liberales recordaron que los gobiernos nacionalistas gobernaron el país durante 12 años con acusaciones de corrupción, saqueos, y una reelección considerada ilegal. Además, subrayaron que Hernández y su hermano fueron extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, señalando que estas situaciones afectan la credibilidad de quienes buscan regresar al poder.

"Y los Libre que por 12 años dijeron ser diferentes, que se la pasaron quemando y destruyendo negocios, quemando embajadas, que se rasgaban las vestiduras contra la corrupción, se comportaron e hicieron las mismas puercadas que los gobiernos nacionalistas, los que juraban ser pulcros salieron peores, más burdos, más descarados porque hasta se graban en videos contando lo que hacen", puntualizan.

Los liberales destacan que ni los gobiernos del pasado ni los actuales han cumplido plenamente con las expectativas del pueblo, y acusan a los partidos gobernantes de haber violentado la Constitución y defraudado la confianza de la ciudadanía durante sus mandatos.

"Ni los de ayer ni los de hoy, ya tuvieron su oportunidad y le fallaron a su militancia y al pueblo hondureño, le fallaron a nuestra nación, violentaron la constitución constantemente, y por eso muchos que eran de Libre regresaron a nuestro partido y muchos nacionalistas votarán por nuestro candidato presidencial que a diferencia del señor de los burros, nuestro candidato no tiene casos de corrupción pendientes en la fiscalía ni goza de impunidad", sentencian.

Finalmente, el Partido Liberal sostiene que los ataques de otros partidos hacia su candidato solo lo hacen “más grande”, y reafirma que el pueblo hondureño reconoce la diferencia entre quienes buscan el poder por conveniencia y quienes buscan servir a la nación.