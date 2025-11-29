  1. Inicio
Gustavo Petro reacciona a indulto de JOH: "Es desmoralizante"

A través de su cuenta en X, Petro calificó la decisión como "desmoralizante" para quienes han arriesgado su vida combatiendo el crimen organizado

Presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó al indulto otorgado por Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

A través de su cuenta en X, Petro calificó la decisión como "desmoralizante" para quienes han arriesgado su vida combatiendo el crimen organizado.

"Mel" Zelaya responde a Trump tras indulto al expresidente Juan Orlando Hernández

"Indultar a un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico", escribió el mandatario colombiano.

El pronunciamiento surge tras la amplia repercusión nacional e internacional del indulto a Hernández, una decisión que ha generado críticas y cuestionamientos en distintos sectores políticos y de la sociedad civil en la región.

Invitación a Trump a destruir “fábricas de cocaína”

En su mensaje, Petro también respondió a recientes declaraciones de Trump, quien aseguró que le gustaría destruir “fábricas de cocaína”. El presidente colombiano afirmó que su país ya elimina un promedio de nueve laboratorios al día y extendió una invitación directa al expresidente estadounidense.

Hija de Juan Orlando Hernández celebra indulto de su padre: "Dios es bueno"

"Invito al presidente Trump a visitar mi país y nos vamos juntos a destruir fábricas de cocaína. Podrá mirar y sentir en persona la lucha contra el narcotráfico", expresó.

