Gustavo Petro reacciona a indulto de JOH: "Es desmoralizante"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó al indulto otorgado por Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
A través de su cuenta en X, Petro calificó la decisión como "desmoralizante" para quienes han arriesgado su vida combatiendo el crimen organizado.
"Indultar a un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico", escribió el mandatario colombiano.
Indultar un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2025
Trump dijo que le gustaría destruir "fábricas de cocaína", nosotros destruimos un promedio de 9 laboratorios por día, invito al presidente Trump a visitar mi país... https://t.co/8i4l4dAnbL
El pronunciamiento surge tras la amplia repercusión nacional e internacional del indulto a Hernández, una decisión que ha generado críticas y cuestionamientos en distintos sectores políticos y de la sociedad civil en la región.
Invitación a Trump a destruir “fábricas de cocaína”
En su mensaje, Petro también respondió a recientes declaraciones de Trump, quien aseguró que le gustaría destruir “fábricas de cocaína”. El presidente colombiano afirmó que su país ya elimina un promedio de nueve laboratorios al día y extendió una invitación directa al expresidente estadounidense.
"Invito al presidente Trump a visitar mi país y nos vamos juntos a destruir fábricas de cocaína. Podrá mirar y sentir en persona la lucha contra el narcotráfico", expresó.