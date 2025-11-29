Gustavo Petro reacciona a indulto de JOH: "Es desmoralizante"

Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó al indulto otorgado por Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

A través de su cuenta en X, Petro calificó la decisión como "desmoralizante" para quienes han arriesgado su vida combatiendo el crimen organizado.