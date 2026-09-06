Gobierno busca impulsar inversión y turismo en Copán

Copán. El presidente Nasry Asfura encabezó este domingo la conmemoración de los mil 600 años del asentamiento maya en Copán, donde anunció una inversión de 65 millones de lempiras destinada a modernizar el sitio arqueológico y confirmó nuevos proyectos para fortalecer la infraestructura turística de la zona.

Durante el acto, realizado en el Valle de la Guacamaya Roja y acompañado por su gabinete, el embajador de Japón, Kazuhiro Nakai, y autoridades locales, Asfura aseguró que durante los próximos 40 meses de su administración se trabajará para posicionar a Copán como un destino con mayores oportunidades de proyección internacional.

Como parte de los anuncios, el mandatario informó sobre la firma de una carta de acuerdo para construir un nuevo centro de visitantes con el respaldo del Gobierno de Japón. El espacio contará con tecnología y servicios modernos, entre ellos la posibilidad de adquirir boletos de manera electrónica, con el propósito de mejorar la experiencia de quienes visiten el parque arqueológico.