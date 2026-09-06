Gobierno busca impulsar inversión y turismo en Copán

Copán. El presidente Nasry Asfura encabezó este domingo la conmemoración de los mil 600 años del asentamiento maya en Copán, donde anunció una inversión de 65 millones de lempiras destinada a modernizar el sitio arqueológico y confirmó nuevos proyectos para fortalecer la infraestructura turística de la zona.
Durante el acto, realizado en el Valle de la Guacamaya Roja y acompañado por su gabinete, el embajador de Japón, Kazuhiro Nakai, y autoridades locales, Asfura aseguró que durante los próximos 40 meses de su administración se trabajará para posicionar a Copán como un destino con mayores oportunidades de proyección internacional.
Como parte de los anuncios, el mandatario informó sobre la firma de una carta de acuerdo para construir un nuevo centro de visitantes con el respaldo del Gobierno de Japón. El espacio contará con tecnología y servicios modernos, entre ellos la posibilidad de adquirir boletos de manera electrónica, con el propósito de mejorar la experiencia de quienes visiten el parque arqueológico.
Asfura también señaló que se contempla la activación del aeropuerto de Río Amarillo y la mejora de las carreteras que conducen hacia Copán, medidas que buscan facilitar el traslado de turistas nacionales y extranjeros. Según explicó, el fortalecimiento de la actividad turística también representa una oportunidad económica para las comunidades que dependen de los visitantes.
“Cuando viene el turista, beneficia a toda la gente que trabaja en los alrededores. Ellos son el principal portavoz en el mundo para comunicar lo bello de Honduras”, manifestó el presidente.
Por su parte, Lee Marín, gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), destacó que los recursos fueron gestionados directamente desde Casa Presidencial y resaltó las cinco décadas de cooperación de Japón en favor de la protección del patrimonio hondureño.
Mientras tanto, el alcalde de Copán Ruinas, Lisandro Mauricio Arias, agradeció el respaldo gubernamental a proyectos relacionados con servicios básicos e infraestructura. El edil consideró que la conmemoración de los mil 600 años representa un punto de partida para unir esfuerzos y generar nuevas oportunidades para los habitantes de la zona.