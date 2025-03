¿Cómo convertir un negocio hondureño en franquicia y cuánto cuesta?

San Pedro Sula, Honduras

El dueño de la marca estructura y documenta toda la información de la empresa, incluyendo fórmulas y recetas, y las da en otorgamiento a un tercero, a un inversionista. Los montos de inversión para obtener estos modelos de negocios oscilan entre los 15,000 a 25,000 dólares.

Al convertirse en una franquicia, el otorgamiento a un tercero puede oscilar entre 10,000 y 150,000 dólares, según la empresa.

En el modelo de franquicias se firman contratos mínimos de cinco a diez años que pueden ser renovados. Cada empresa puede otorgar el uso de su marca a un número ilimitado de inversionistas tanto nacionales como internacionales.

Daniel López, director de país del programa Franquiciando Honduras, explicó a LA PRENSA que el proceso de estructuración de la empresa para convertirla en franquicia tarda de cuatro a seis meses, dependiendo del negocio y ayudan a determinar cuál es el costo de ese modelo, entre otros temas.

"También capacitamos a los empresarios para que aprendan a comercializar su franquicia, una vez teniendo esto, lo blindamos con un contrato de más de 35 páginas que protege a la marca y al franquiciante y hasta la fecha no hemos tenido ningún problema legal, porque está validado por nuestra red de consultores".

Si una persona busca adquirir una franquicia, debe estar seguro de que es un negocio rentable, que cuenta con todos los permisos y registros al día. Para poder otorgar una franquicia, la marca debe estar registrada en el Instituto de la Propiedad (IP).

"Nosotros estamos comprometidos en esto que buscamos el éxito de nuestros clientes, ya nos ha tocado decir que no, a nosotros han llegado personas a decirnos que su negocio está quebrado y que quieren hacerla franquicia para salir de la quiebra, pero somos tan responsables que no podemos transferir un problema a un tercero, si su empresa está quebrada es porque no es rentable", compartió López.