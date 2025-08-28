  1. Inicio
Requerimiento por compra de avión presidencial está listo, revela fiscal general

El titular del Ministerio Público indicó que las investigaciones "no son fáciles", pero que continúan indagando para presentar más requerimientos fiscales.

El fiscal general no ahondó en detalles sobre el requerimiento fiscal que presentará el Ministerio Público en las próximas horas.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó este jueves que ya está listo un requerimiento fiscal en el caso de la adquisición del avión presidencial, adquirido durante el gobierno de Juan Orlando Hernández.

“En el tema del avión presidencial, las investigaciones no son fáciles, nosotros estamos investigando, se presentarán más requerimientos fiscales”, declaró Zelaya.

Confirman que el Gobierno de Xiomara Castro no venderá el avión presidencial

La aeronave costó $14,795,000 durante la administración del expresidente Hernández y el 6 de octubre de 2014, los administradores de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional acordaron la compra bajo la modalidad de contratación directa y bajo la clasificación de información secreta.

Durante su campaña presidencial, la presidenta Xiomara Castro prometió que vendería el avión Legacy 600 EMB-135B, algo que finalmente no ocurrirá, ya que recientemente fue pintado y recibió mantenimiento en Miami, Estados Unidos.

Fondos para mantenimiento del avión presidencial

Se confirmó que la Secretaría de Finanzas transfirió, en 2025, L63,108,698 a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para el mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte, servicios de capacitación, suministro de gasolina y almacenamiento relacionado con la aeronave.

Ese dinero finalmente fue transferido a la empresa Optimal Avionics Services con sede en Anderson Road, al este de Nueva York.

En las últimas horas, se publicó en redes sociales una foto del avión presidencial con nueva pintura, que responde al color de las Fuerzas Armadas de Honduras.


