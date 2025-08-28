Requerimiento por compra de avión presidencial está listo, revela fiscal general

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó este jueves que ya está listo un requerimiento fiscal en el caso de la adquisición del avión presidencial, adquirido durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. “En el tema del avión presidencial, las investigaciones no son fáciles, nosotros estamos investigando, se presentarán más requerimientos fiscales”, declaró Zelaya.

La aeronave costó $14,795,000 durante la administración del expresidente Hernández y el 6 de octubre de 2014, los administradores de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional acordaron la compra bajo la modalidad de contratación directa y bajo la clasificación de información secreta. Durante su campaña presidencial, la presidenta Xiomara Castro prometió que vendería el avión Legacy 600 EMB-135B, algo que finalmente no ocurrirá, ya que recientemente fue pintado y recibió mantenimiento en Miami, Estados Unidos.

Fondos para mantenimiento del avión presidencial