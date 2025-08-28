Requerimiento por compra de avión presidencial está listo, revela fiscal general

Se confirmó que la Secretaría de Finanzas transfirió, en 2025, L63,108,698 a la Secretaría de Defensa Nacional (<b>Sedena</b>) para el mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte, servicios de capacitación, suministro de gasolina y almacenamiento relacionado con la aeronave.Ese dinero finalmente fue transferido a la empresa Optimal Avionics Services con sede en Anderson Road, al este de <b>Nueva York.</b>En las últimas horas, se publicó en redes sociales una foto del avión presidencial con nueva pintura, que responde al color de las <b>Fuerzas Armadas de Honduras.</b>