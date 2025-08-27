Xiomara Castro no amenazó con usar armas para mantenerse en el poder: video fue sacado de contexto

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una publicación que afirma que la presidenta Xiomara Castro amenazó con “utilizar las armas para quedarse en el poder”. A modo de prueba, se incluye el fragmento de una entrevista de la mandataria hondureña.
Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia presentada como prueba corresponde a una entrevista del programa La Entrevista HN, emitida el 27 de enero de 2020, a la que Castro asistió mucho antes de asumir la presidencia de Honduras y sus palabras fueron sacadas de contexto.
“Xiomara Castro amenaza con utilizar las armas para quedarse en el poder, alerta pueblo hondureño” dice literalmente el texto de la publicación de TikTok difundida el 24 de agosto de 2025 y que suma más 26,500 visualizaciones.
Actualmente, Xiomara Castro se encuentra en la recta final de su gestión presidencial. Asumió el cargo el 27 de enero de 2022, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el país tras ganar las elecciones con el partido Libertad y Refundación (Libre). Su mandato de cuatro años concluirá el 27 de enero de 2026.
Sacado de contexto
Una búsqueda inversa en Google Lens condujo a un video publicado en YouTube el 27 de enero de 2020, correspondiente al programa La Entrevista HN con Raúl Valladares, en el que la mandataria ofrece declaraciones.
A partir del minuto 1:30:28 del clip, la mandataria señala que solo existen dos formas de alcanzar el poder: mediante las armas o a través de elecciones. Explicó que, como parte de los valores y principios de su partido, nunca recurrirán a la violencia para obtener el poder.
“Tenemos que estar preparados para los procesos electorales. Nosotros somos democráticos, no existe otra forma de alcanzar el poder: hay dos formas, o las armas o las elecciones. Nosotros consideramos que, como parte de los valores y principios de Libre, está el derecho a la vida”.
Castro agrega en su intervención: “nunca vamos a tomar o utilizar la violencia para alcanzar el poder, y como el único mecanismo que entendemos y conocemos es darle al pueblo, al soberano, el derecho de poder elegir y ser electo, nosotros estamos también caminando en esa vía.”
Al momento de la entrevista en enero de 2020, Xiomara Castro aún no era presidenta de Honduras. En ese entonces se desempeñaba como precandidata presidencial del partido Libre.
Por lo tanto, la publicación que afirma que Xiomara Castro amenazó con usar armas para quedarse en el poder” es falso. El video fue sacado de contexto y data de 2020.