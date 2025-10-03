Más de mil excursiones de transporte recorren el país durante el feriado

San Pedro Sula, Cortés

El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) autorizó más de 1,200 excursiones durante el Feriado Morazánico en el país. Para salir de ruta hacia los diferentes destinos turísticos, los transportistas debieron someter sus unidades a revisiones físico-mecánicas realizadas por el IHTT y por instituciones que integran el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

Las inspecciones consistieron en revisar frenos, motor, llantas, la portación de extintores y el correcto funcionamiento de las salidas de emergencia, entre otros aspectos. De acuerdo con las autoridades, siempre hay unidades que no aprueban las pruebas debido a llantas desgastadas, fallas en los frenos u otros desperfectos mecánicos. Estas medidas buscan prevenir accidentes durante la movilización masiva. Entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre, el IHTT efectuó 201 operativos en diferentes ejes carreteros del país y aplicó 243 multas a transportistas por causas como exceso de pasajeros, cobros indebidos, falta de permisos y documentación, entre otras infracciones.

Las sanciones suman más de 656,400 lempiras. Hasta la fecha, solo unos 30 transportistas han pagado, lo que representa una recaudación de 147,500 lempiras. Además, solo una unidad ha sido decomisada. A nivel nacional, el IHTT autorizó 1,266 unidades del transporte público que aprobaron las revisiones físico-mecánicas. Sin embargo, Ramón Ochoa, gerente de Modernización del Transporte Público, explicó a este rotativo que a este número se suman las inspecciones realizadas en talleres privados autorizados, lo que podría elevar la cifra a entre 1,500 y 2,000. “Todo el que realiza excursiones debe pasar una inspección físico-técnica-mecánica. Para otorgar el permiso de demanda extraordinaria exigimos esas revisiones”, indicó Ochoa.