El fentanilo atrapa a los primeros adictos en Honduras

Por lo que está observado, Velásquez, miembro del equipo del centro de atención psicológica Avante de San Pedro Sula, cree que, “como droga de moda, lastimosamente habrá más de estos casos cada vez más seguido” en Honduras. “Que estén consumiendo fentanilo... aquí han venido a consulta bien poco. Si estamos hablando a nivel del número de personas, tal vez, han sido tres, cuatro casos que vienen por ese problema (...) No todo mundo busca ayuda. Acá estamos viendo el inicio de algo que puede venir a agudizarse aún más”, expresó el especialista.

“El problema del fentanilo, vamos a decir, es algo que se está dando sí como una droga de moda en el sentido de que no se está viendo todavía la situación como se vive en Estados Unidos. Como droga de moda, sí, algunas personas comienzan a consumirla, especialmente, aquí nosotros lo estamos viendo en pastillas, estas de la diversión. ¿Qué es lo que hace el fentanilo? Genera esa sensación de felicidad plena (...). El fentanilo es únicamente para personas que tienen recursos”, dijo Velásquez.

Salud pública aún no registra casos

El año anterior, en Estados Unidos fallecieron aproximadamente 74,702 personas por sobredosis de fentanilo, según estadísticas del Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) .

El sistema de salud pública, hasta ahora, no tiene registros de pacientes que hayan llegado a los hospitales con problemas originados por consumo de este opioide, sin embargo, la autoridades policiales han incautado cargamentos que tenían como destino el mercado negro internacional.

Hasta el momento, el Centro Nacional Toxicológico (Centox) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) , entidad que ofrece información y asesoramiento sobre intoxicaciones y otros riesgos, no posee registros de personas que hayan llamado exponiendo problemas relacionados con el consumo. No obstante, atiende consultas de instituciones públicas y privadas sobre este tema.

“El Ministerio Público, con el apoyo de Naciones Unidas, ha estado haciendo encuentros con diversas instituciones que están relacionadas (...), como país nos estamos preparando ante el posible uso de fentanilo (...). Como país hemos recibido capacitaciones, el Centox ha sido parte de esas capacitaciones. Ya escuchamos de decomisos de fentanilo, posiblemente estén consumiendo en nuestro país, pero todavía no hay algo oficial. Nosotros no podemos decir que hay consumo porque nosotros no tenemos información”, afirmó.

Caballero dijo que una persona que presente problemas por una sobredosis de fentanilo puede encontrar en Honduras el antídoto, la naloxona, antagonista de los opioides que revierte rápidamente los efectos. Lo venden en inyección o spray nasal. El afectado debe buscar asistencia médica de manera inmediata.

“En nuestro país el fentanilo circula como un producto farmacéutico que es utilizado a través de una receta médica proporcionada por un médico. El médico gestiona un talonario en Arsa, el cual le es autorizado. La receta es súper controlada, el color de la receta es verde. No cualquier médico va a recetar este producto. Es utilizado para tratar dolores agudos, como los dolores provocados por el cáncer”, dijo. “Realmente en este momento, si se estaría consumiendo en nuestro país, considero que sería en el nivel económico bastante alto, son estas las personas que estarían más expuestas por su alto poder adquisitivo”, agregó.

Expertos en seguridad de países vecinos sospechan que en Honduras, además de tráfico de fentanilo, hay un considerable consumo y advierten del peligro que corren si la droga ingresa al mercado interno.

“El Fentanilo ya tiene producción y alto consumo en Honduras, si llega a ingresar a Guatemala y El Salvador para consumo será un verdadero drama humano que causará miles de vidas que morirán por adicción, gastos en salud pública y a las familias, aún es tiempo de prevenir”, publicó en la red social X el experto salvadoreño en seguridad y criminología Ricardo Sosa.