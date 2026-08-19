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¿Cuándo será la audiencia inicial contra Roosevelt Hernández?

El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas enfrentará el proceso en libertad por presuntos ataques contra la libertad de prensa

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 14:19 -
  • Agencia EFE
¿Cuándo será la audiencia inicial contra Roosevelt Hernández?

El exjefe militar Roosevelt Hernández afrontará en libertad proceso por ataques a periodistas.

 Foto: Estalin Irías| La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Justicia de Honduras resolvió este miércoles que el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general retirado Roosevelt Hernández, enfrente en libertad un proceso por presuntos ataques contra la libertad de prensa.

La acción judicial contra Hernández se originó en una investigación sobre publicaciones divulgadas entre 2025 y 2026 por un medio digital de las Fuerzas Armadas de Honduras, tras denuncias del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) por una presunta “campaña de desacreditación” contra comunicadores.

El Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa dictó este miércoles en una audiencia a Hernández “medidas sustitutivas a la prisión preventiva”, informó la portavoz judicial, Bárbara Castillo.

“Sicarios de la verdad”: la publicación que compromete a Roosevelt Hernández

Según la resolución judicial, Hernández afrontará el proceso en libertad, pero tendrá prohibido salir del país, deberá presentarse a firmar una vez al mes ante un tribunal y no podrá comunicarse con los cuatro periodistas denunciantes.

¿Cuándo será la audiencia inicial?

El mismo tribunal programó la audiencia inicial para el próximo 1 de septiembre, en la que determinará si existen elementos suficientes para que el proceso avance a la siguiente etapa judicial, previa a un eventual juicio oral y público.

La Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia presentó a finales de julio un requerimiento fiscal (una acusación para que la Justicia proceda contra el señalado) contra Hernández por los delitos de “incitación a la discriminación” y “limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales” en perjuicio de cuatro periodistas.

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El caso se remonta a mayo de 2025, cuando el Colegio de Periodistas de Honduras denunció ante instancias nacionales e internacionales a las Fuerzas Armadas por haber calificado de “sicarios” a varios periodistas a través de uno de sus medios oficiales de comunicación, al considerar que esa acción ponía en riesgo la integridad de los comunicadores y atentaba contra la libertad de prensa.

Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, llegando a los Juzgados de Letras Penal en Tegucigalpa.

Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, llegando a los Juzgados de Letras Penal en Tegucigalpa.

 (Foto: Estalin Irías / LA PRENSA)

La publicación, difundida en el periódico digital FF.AA. Digital, llevaba el titular ‘Sicarios de la verdad’ y estaba acompañada de fotografías de al menos tres periodistas y del logotipo del colegio de periodistas.

La investigación de la Fiscalía incluyó denuncias formales, diligencias previas al juicio, un peritaje especializado del material audiovisual y digital, así como la recopilación de testimonios incorporados al expediente.

La Fiscalía indicó que el proceso busca determinar si las publicaciones constituyen vulneraciones a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo, derechos protegidos por la Constitución hondureña y por tratados internacionales suscritos por el país.

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