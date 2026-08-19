¿Cuándo será la audiencia inicial contra Roosevelt Hernández?

Tegucigalpa, Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Justicia de Honduras resolvió este miércoles que el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general retirado Roosevelt Hernández, enfrente en libertad un proceso por presuntos ataques contra la libertad de prensa. La acción judicial contra Hernández se originó en una investigación sobre publicaciones divulgadas entre 2025 y 2026 por un medio digital de las Fuerzas Armadas de Honduras, tras denuncias del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) por una presunta “campaña de desacreditación” contra comunicadores. El Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa dictó este miércoles en una audiencia a Hernández “medidas sustitutivas a la prisión preventiva”, informó la portavoz judicial, Bárbara Castillo.

Según la resolución judicial, Hernández afrontará el proceso en libertad, pero tendrá prohibido salir del país, deberá presentarse a firmar una vez al mes ante un tribunal y no podrá comunicarse con los cuatro periodistas denunciantes.

¿Cuándo será la audiencia inicial?

El mismo tribunal programó la audiencia inicial para el próximo 1 de septiembre, en la que determinará si existen elementos suficientes para que el proceso avance a la siguiente etapa judicial, previa a un eventual juicio oral y público. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia presentó a finales de julio un requerimiento fiscal (una acusación para que la Justicia proceda contra el señalado) contra Hernández por los delitos de “incitación a la discriminación” y “limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales” en perjuicio de cuatro periodistas.

El caso se remonta a mayo de 2025, cuando el Colegio de Periodistas de Honduras denunció ante instancias nacionales e internacionales a las Fuerzas Armadas por haber calificado de “sicarios” a varios periodistas a través de uno de sus medios oficiales de comunicación, al considerar que esa acción ponía en riesgo la integridad de los comunicadores y atentaba contra la libertad de prensa.