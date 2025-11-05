Exministro de Salud denuncia sobrevaloración al construir hospitales públicos

Tegucigalpa, Honduras

Manuel Matheu, exministro de Salud, denunció que la construcción de los hospitales que impulsa el Gobierno presenta un desfase superior a los 5,000 millones de lempiras. Según explicó, el costo inicial del proyecto se disparó sin justificación técnica clara. Matheu señaló en el foro Frente a Frente que los hospitales fueron concebidos durante su gestión con un financiamiento español de 79.2 millones de dólares, pero tras cambios en la administración, el proyecto pasó a ser ejecutado con fondos nacionales a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

“El costo por hospital se elevó de 126 a 279 millones de dólares, sin aumentar el número de camas”, afirmó. El exministro advirtió que los diseños fueron modificados, incrementando el tamaño de las edificaciones de 26,000 a 69,000 metros cuadrados, lo que considera una de las causas del sobrecosto. “Estamos hablando de un desfase de unos 200 millones de dólares respecto al plan original”. Cuestionó además por qué se suspendió el financiamiento internacional y exigió una auditoría.

Reacción de la SIT

En respuesta, el ministro Octavio Pineda defendió la gestión actual y acusó a Matheu de "mentir por política". "No permitiré que se manche el gobierno de Castro con mentiras", dijo, al tiempo que presentó un mapa con la ubicación de los ocho hospitales en construcción, incluidos los de trauma en San Pedro Sula y Tegucigalpa.