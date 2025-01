Santa Bárbara esperará hasta enero de 2026 por el nuevo hospital

El equipo de LA PRENSA Premium llegó al terreno donde se levanta el que promete ser uno de los hospitales más grandes de Honduras; sin embargo, los ingenieros encargados de la construcción negaron el acceso, argumentando que no podían autorizar la entrada ni la captura de fotografías en el interior.

La construcción abarca un área de 78,000 metros cuadrados y los primeros trabajos incluyeron el movimiento de tierra, así como la cimentación del terreno para los módulos del uno al nueve. Esto comprendió la instalación de pilotes (estructuras de soporte enterradas que transfieren la carga del edificio a capas más profundas y firmes del suelo) en los módulos seis, siete y ocho, así como micropilotes (pilotes más pequeños diseñados para terrenos complicados o espacios reducidos) en el módulo nueve.

También se llevaron a cabo trabajos para instalar las vigas tensoras (elementos estructurales que ayudan a estabilizar y distribuir la carga entre los diferentes módulos) que conectan todo el complejo y se comenzó a levantar las columnas de los módulos uno, dos, tres y nueve. La estructura principal del complejo está hecha de acero, donde ctualmente se están instalando las columnas y otros elementos estructurales.

Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), aseguró en conversación con LA PRENSA Premium que la obra estará finalizada el 20 de enero del año 2026. “Este hospital será el más grande de los ocho que prometió la presidenta Xiomara Castro, no hay uno similar con esta magnitud, tiene una capacidad para almacenar 220 camas”, resaltó el funcionario.

Pineda detalló, hasta la tercera semana de enero, que el avance físico de la obra alcanzaba un 28.42%, señalando que este porcentaje se debe a que aún no se han adquirido los equipos médicos y no médicos, los cuales representan el 58% del costo total del proyecto. El presupuesto incluye el diseño, la construcción, el equipamiento médico y no médico, así como los insumos necesarios para los primeros seis meses de operación.

Además, explicó que la tormenta Sara, registrada durante el mes de noviembre del año pasado, provocó retrasos en los trabajos de construcción, afectando el cronograma en 65 días calendario.