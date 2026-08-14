Estudiantes de Erandique reciben nuevas aulas, tablets y uniformes

Más de 100 estudiantes del Centro de Educación Básica Francisco Morazán, en la aldea El Chimizal, Erandique, Lempira, cuentan ahora con tres nuevos módulos educativos, mobiliario, tablets, mochilas y uniformes, como parte de una inversión de 3.3 millones de lempiras.
Durante una gira de trabajo por la zona, Fátima Juárez, ministra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), acompañada por Arely Argueta, ministra de Educación, visitaron el centro educativo para supervisar las nuevas instalaciones y realizar la entrega del equipamiento.
Los tres módulos educativos cuentan con aulas destinadas a mejorar la infraestructura escolar. Como parte de la intervención también se entregaron pupitres, sillas ejecutivas, escritorios y libreros para acondicionar los espacios educativos.
"Estamos cumpliendo con llevar infraestructura digna y equipo a las escuelas. Cuando un niño tiene un pupitre, un uniforme y un aula digna, tiene más oportunidades de triunfar", señaló la ministra Fátima Juárez.
Estudiantes reciben tablets y uniformes
Los estudiantes también recibieron uniformes escolares, mochilas y tablets con acceso a plataformas adaptativas y contenidos educativos.
De acuerdo con la información proporcionada por Sedesol, estas herramientas están orientadas a apoyar el aprendizaje en asignaturas como matemáticas y español, así como a promover el uso de recursos digitales entre alumnos de séptimo, octavo y noveno grado.
La entrega de estos materiales también busca representar un alivio económico para los padres de familia y contribuir a que los estudiantes cuenten con herramientas para continuar su formación académica.
La obra forma parte de la ampliación de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento del Proyecto Joven, ejecutado por Sedesol con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Arely Argueta, ministra de Educación, manifestó que “el gobierno de la República está fortaleciendo el sistema educativo nacional con una nueva infraestructura, un módulo que tiene tres aulas y entregando tablets para que los niños, niñas y jóvenes puedan fortalecer la educación en línea”.
Juárez destacó que la entrega busca garantizar que los estudiantes dispongan de las herramientas necesarias para aprender, permanecer en las aulas y avanzar en su formación académica.
Con estas acciones, el Gobierno de Nasry Asfura, a través de Sedesol, busca fomentar la permanencia escolar, reducir la brecha digital y disminuir factores de riesgo social mediante el acceso a educación y mejores condiciones de infraestructura en comunidades del país.