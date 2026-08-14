Estudiantes de Erandique reciben nuevas aulas, tablets y uniformes

Lempira, Honduras

Más de 100 estudiantes del Centro de Educación Básica Francisco Morazán, en la aldea El Chimizal, Erandique, Lempira, cuentan ahora con tres nuevos módulos educativos, mobiliario, tablets, mochilas y uniformes, como parte de una inversión de 3.3 millones de lempiras.

Durante una gira de trabajo por la zona, Fátima Juárez, ministra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), acompañada por Arely Argueta, ministra de Educación, visitaron el centro educativo para supervisar las nuevas instalaciones y realizar la entrega del equipamiento. Los tres módulos educativos cuentan con aulas destinadas a mejorar la infraestructura escolar. Como parte de la intervención también se entregaron pupitres, sillas ejecutivas, escritorios y libreros para acondicionar los espacios educativos. "Estamos cumpliendo con llevar infraestructura digna y equipo a las escuelas. Cuando un niño tiene un pupitre, un uniforme y un aula digna, tiene más oportunidades de triunfar", señaló la ministra Fátima Juárez.

Estudiantes reciben tablets y uniformes

Los estudiantes también recibieron uniformes escolares, mochilas y tablets con acceso a plataformas adaptativas y contenidos educativos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con la información proporcionada por Sedesol, estas herramientas están orientadas a apoyar el aprendizaje en asignaturas como matemáticas y español, así como a promover el uso de recursos digitales entre alumnos de séptimo, octavo y noveno grado.