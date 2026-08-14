Sedesol impulsa la ración fresca de alimentación escolar en el occidente de Honduras

Gracias, Lempira

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) socializó en el occidente de Honduras la implementación de la Ración Fresca de Alimentación Escolar, una iniciativa que busca incorporar productos de productores locales a los alimentos que reciben los estudiantes.

La actividad fue encabezada por la ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, durante una gira de trabajo por la zona, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En el encuentro participaron alcaldes, gobernadores, diputados, representantes de la sociedad civil y productores locales, quienes abordaron acciones para fortalecer el desarrollo de las comunidades y ampliar las oportunidades para las familias hondureñas. La propuesta contempla descentralizar la compra y distribución de la ración fresca mediante las mancomunidades, con el objetivo de que productores de cada departamento puedan convertirse en proveedores directos de los alimentos destinados a los centros educativos. “Este es un encuentro para escuchar, sumar esfuerzos y acercar más oportunidades a las familias de Lempira. El objetivo es descentralizar muchos proyectos para que sean los gobiernos locales quienes puedan dirigir y ejecutar la alimentación escolar”, expresó Juárez, ministra de Desarrollo Social. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ración fresca busca dinamizar la economía local

El nuevo modelo de Sedesol contempla que productores locales de frutas, verduras, legumbres, huevos y leche comercialicen sus productos para abastecer a las escuelas de cada zona. Según las autoridades, la medida pretende contribuir a dinamizar las economías locales y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de los estudiantes, al tiempo que genera oportunidades de comercialización para pequeños productores.

La representante de la FAO en Honduras, Fátima Espinal, señaló que la alianza busca brindar una respuesta integral para promover el desarrollo rural con enfoque territorial.

Espinal explicó que la iniciativa está alineada con la descentralización planteada por el Gobierno y destacó el papel de la FAO en la asistencia técnica y el fortalecimiento del marco institucional.

Gobierno destina más de 1.000 millones de lempiras

El Gobierno de Honduras ejecuta actualmente una inversión de 1.022 millones de lempiras para el Programa Nacional de Alimentación Escolar durante 2026, según los datos proporcionados por las autoridades. El programa beneficia a más de 21,000 centros educativos y a más de 1.2 millones de niños en los 18 departamentos del país.

La alimentación escolar incluye una ración seca compuesta por frijoles, arroz, harina de maíz o trigo y aceite. A estos productos se sumará la ración fresca, que contempla frutas, verduras, huevos y leche.