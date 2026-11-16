Más de 375,000 dólares habría obtenido Ada Evila Serrano Núñez, excónsul general de Honduras en Atlanta, Georgia, mediante un presunto esquema de cobros ilegales a personas que necesitaban realizar trámites en la sede diplomática, según una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
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