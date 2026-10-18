Tormentas eléctricas este domingo en zonas de Honduras

San Pedro Sula. Las precipitaciones marcarán las condiciones meteorológicas de este domingo 18 de octubre en Honduras, con lluvias de distinta intensidad en buena parte del territorio nacional debido a la presencia de una vaguada en superficie, informó Víctor Ortega, pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Los episodios de lluvia podrían presentarse con mayor intensidad en el noroccidente y la zona norte, además de áreas montañosas de la región central. En estos sectores, las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, según el pronóstico divulgado por Cenaos.

El comportamiento del tiempo también estará acompañado de abundante nubosidad en diferentes regiones del país, mientras la vaguada continúe favoreciendo las condiciones para la formación de lluvias, informó Cenaos. En el litoral Caribe se espera que las olas alcancen entre uno y tres pies de altura. En el golfo de Fonseca, en tanto, el oleaje podría oscilar entre dos y cuatro pies.

La influencia de una vaguada en superficie y en altura estará produciendo abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados en la mayor parte del territorio nacional, acompañados de tormentas eléctricas, con mayor intensidad. https://t.co/LMjVoBMVYq — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 18, 2026

Respecto a las temperaturas, la región sur tendrá los valores más elevados, con máximas de 34 grados Celsius y mínimas de 24. En el norte se esperan hasta 32 grados y una mínima de 22, mientras que en la zona insular los registros rondarán entre los 27 y los 31 grados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse