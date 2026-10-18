Ataque armado deja un joven sin vida y cuatro heridos en Olanchito, Yoro

Olanchito, Yoro. Un ataque armado dejó sin vida a un joven y heridas a otras cuatro personas anoche en Olanchito, Yoro.
El hecho ocurrió en la colonia 8 de Febrero cuando varios hombres armados llegaron en un vehículo a una pulpería, sitio donde estaban las víctimas, y les dispararon.
Los heridos fueron trasladados al Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito para recibir atención médica. Sin embargo, uno de ellos perdió la vida.
Fue identificado como Yobany Juárez. La Policía Nacional no ha ampliado detalles sobre las identidades de los heridos.
De momento, la entidad policial informó que recopilan datos relacionados con el ataque y no se ha establecido móvil del mismo. Tampoco se reportan detenciones.