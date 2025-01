Denuncian que hombre fingió ser ginecólogo en hospital de Olanchito

Tras investigar con las autoridades de dicho hospital, se confirmó que no existía ningún registro ni traslado a nombre del supuesto profesional.

“Él decía que era un traslado directo del Hospital Atlántida, pero al comunicarnos con el director y el sindicato, no encontramos ningún médico con ese nombre. Fue cuando nos alarmamos”, relató Spears.

La situación se tornó más sospechosa, describieron autoridades, cuando el hombre se negó a presentar identificación oficial. La subdirectora explicó que el hombre recorrió varias áreas del hospital preguntando por la operación de las mismas.

“No tocó a ningún paciente. Yo revisé los informes. En ningún momento él escribió en un expediente o dio alguna receta a algún paciente”, remarcó.

La alerta fue dada por una trabajadora del hospital, quien informó a la subdirectora sobre la presencia del hombre en el área de ginecología.

“Me llamaron a las 2:00 de la tarde, diciendo que estaba atendiendo pacientes y que se había rehusado a mostrar identificación”, explicó Spears.

La denuncia fue presentada de inmediato ante la policía, y las cámaras de seguridad del hospital capturaron imágenes del sospechoso, que ya se encuentran en manos de las autoridades.

Otro hecho inquietante es que el nombre utilizado por el impostor, Eduardo José Serrano, no figura en el Registro Nacional de las Personas ni en las bases de datos del Seguro Social.

“Esta persona no existe”, afirmó la directora del hospital, dejando en evidencia la magnitud del fraude cometido. Spears aseguró que el hombre no atendió a ningún paciente porque no se le otorgó autorización para operar en el centro asistencial.

“Gracias a Dios, tenemos cámaras que captaron su imagen. Los videos se han filtrado para que la población pueda identificarlo”, cerró la funcionaria. Además, dijo que el hospital aumentará los mecanismos de seguridad internos para garantizar que no se repita un incidente similar.