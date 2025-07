Cuestionan plan de entrega de medicamentos a domicilio del IHSS y Salud

Tegucigalpa, Honduras

“Lamentamos que jueguen con la salud de los pacientes, dejen de jugar, no han logrado comprar los medicamentos del cuadro básico, no hay garantías de que esto sea sostenible”, dijo.

Munguía advirtió que es de conocimiento general que los hospitales del país no cuentan de forma constante con el abastecimiento de medicamentos requerido, por lo que ve difícil que se pueda cumplir con la entrega de fármacos a los pacientes.

"Puede ser una buena iniciativa, pero no será constante y no llevarán todos los medicamentos porque nunca hay", señaló.

Este miércoles, varias personas acudieron a las farmacias de ambos centros hospitalarios a reclamar sus fármacos, pues no confían en que se los lleven hasta la puerta de sus casas.

“Prefiero venir a reclamar el medicamento porque a veces a unos sí y a otros no, y le dan la receta para que las compremos en las farmacias. Uno no puede vivir sin el tratamiento porque se descompensa y no podemos estar esperanzados”, sostuvo una madre de familia que llegaba a reclamar el medicamento de su hija.

No obstante, las autoridades de los centros asistenciales señalan que los hospitales están con más del 90% de abastecimiento, por lo que aseguran que la población tendrá su medicamento.