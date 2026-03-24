EN VIVO: Johel Zelaya comparece ante comisión especial de juicio político

El fiscal general suspendido del Ministerio Público, Johel Zelaya, comparece este martes ante la Comisión Especial de Juicio Político en el Salón de Retratos del Congreso Nacional.
Zelaya, quien fue suspendido del cargo tras la admisión de la denuncia de juicio político en su contra, llegó a la sede del Legislativo bajo un fuerte operativo de seguridad.
La decisión de iniciar el proceso de juicio político contra el fiscal Zelaya fue adoptada la noche del lunes con 93 votos de diputados de cuatro bancadas del Congreso Nacional, entre ellas las mayoritarias: Partido Nacional y Partido Liberal.
Cabe mencionar que, ante la suspensión de Zelaya de su cargo al frente del ente acusador del Estado mientras se desarrolla el proceso de juicio político, la titularidad del Ministerio Público la asumió el fiscal adjunto Marcio Cabañas.
Primer juicio político que avanza en el Congreso
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, señaló que "en la historia del país es el primer juicio político que se admite y se suspende del cargo un alto funcionario", y que en once ocasiones que hubo iniciativas en ese sentido por parte de Libre, no tuvieron los votos necesarios en el Parlamento.
Mencionó que la destitución de Zelaya dependerá de lo que determine la comisión especial y el pleno del Parlamento, y que la titularidad provisional del Ministerio Público (Fiscalía) la asume a partir de hoy el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas.
Zambrano anunció que más adelante el Parlamento conocerá de otras denuncias para abrirle juicio político a otros funcionarios, y aunque no precisó nombres, uno de ellos sería el consejero Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE).