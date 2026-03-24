EN VIVO: Johel Zelaya comparece ante comisión especial de juicio político

TEGUCIGALPA

El fiscal general suspendido del Ministerio Público, Johel Zelaya, comparece este martes ante la Comisión Especial de Juicio Político en el Salón de Retratos del Congreso Nacional.

Zelaya, quien fue suspendido del cargo tras la admisión de la denuncia de juicio político en su contra, llegó a la sede del Legislativo bajo un fuerte operativo de seguridad.

La decisión de iniciar el proceso de juicio político contra el fiscal Zelaya fue adoptada la noche del lunes con 93 votos de diputados de cuatro bancadas del Congreso Nacional, entre ellas las mayoritarias: Partido Nacional y Partido Liberal. Cabe mencionar que, ante la suspensión de Zelaya de su cargo al frente del ente acusador del Estado mientras se desarrolla el proceso de juicio político, la titularidad del Ministerio Público la asumió el fiscal adjunto Marcio Cabañas.

Primer juicio político que avanza en el Congreso