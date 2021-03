Soy el candidato y no permitiré que caprichos empañen el triunfo: Yani Rosenthal

Tegucigalpa.



Yani Rosenthal se presentó este lunes como el candidato ganador de las elecciones primarias en el Partido Liberal de Honduras, diciendo que no permitirá "caprichos de otros movimientos" que no quieran reconocer su triunfo.



Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha dado el primer cómputo que oficialice al exbanquero como ganador de la contienda, Yani convocó a medios de comunicación para confirmar que su corriente es el elegido por los liberales.



"Hoy podemos confirmar con seguridad que este movimiento es el ganador de las elecciones internas", aseguró Yani Rosenthal en un hotel de Tegucigalpa, y agregó que con el 38% de las actas ingresadas (en el sistema de ellos) saca una ventaja de más de 20 puntos porcentuales sobre su contrincante Luis Zelaya.



En ese sentido, sostuvo que "Quiero confirmar que soy el candidato y que no permitiré que caprichos de otros movimientos empañen nuestro triunfo".





Yani, que se mostró seguro de la victoria, aseguró que la ventaja de más de 20 puntos que lleva es "una diferencia irreversible"; además, agregó que se encuentran confiados en los resultados por el sistema tecnológico que su movimiento utiliza para recabar los datos de las actas de cada mesa electoral.



En ese sentido, para el abogado liberal la tardanza del CNE en emitir un informe de resultados, no afectará los resultados que su tecnología les está brindando. "No hay ninguna duda que el CNE emite la resolución oficial, (pero) no pdoemos permitir que se esté cuestionadno un triunfo real y que está comprobado con nuestra tegnología", sostuvo.



Rosenthal aseguró también que "no hay fraude, no hay trampa" en el desarrollo de las elecciones primarias del Partido Liberal, por lo que no se opondría a que se llegue a un recuento de actas, "no hay problema que se cuente acta por acta", dijo.



El exbanquero hondureño adelantó que el movimiento Yanista gana al rededor de 12 departamentos del país, pero también tendió su mano a las corrientes rivales para unirse de cara a los comicios generales de noviembre próximo.





"Tenemos la enorme responabilidad de unir al Partido Liberal y de sacar adelante al país; tendemos la mano a los otros movimientos y les decimos que aquí tienen la mano de este servidor y son parte de la planilla liberal que va a las elecciones generales, manifestó Rosenthal.

Buscará alianzas interpartidarias

Yani Rosenthal reiteró a los periodistas que "no hay otro triunfador, solo hay uno y es el movimiento liberal Yanista".

Consultado sobre posibles alianzas con otros partidos de cara a las elecciones generales, Rosenthal fue contundente: "Hoy me presento como candidato del Partido Liberal y como presidente del Consejo Central Ejecutivo; en ese puesto yo ya puedo sentarme y conversar con los líderes de otros partidos".

En ese sentido, reprochó que el movimiento de Luis Zelaya rechacé su virtual victoria. "La actitud atrasa el proceso de alianza que debo de hacer para lograr las alianzas multipartidarias", añadió.



Yani se mostró optimista, al tiempo que agradeció a sus simpatizantes porque a su movimiento "le costó mucho revivir al partido". "Ha revivido lo que muchos creían que era un cadáver. Hemos logrado lo imposible, demostramos que sí era posible ganar las internas; en seis meses vamos a demostrar que el Partido Liberal puede ganar las elecciones generales", concluyó.