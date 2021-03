Ante silencio del CNE: Luis Zelaya exige transparencia y Yani reafirma victoria

Tegucigalpa.



Más de doce horas han pasado desde que finalizaran las elecciones primarias 2021 y el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no da un informe oficial de los primeros resultados.



El silencio del CNE tiene en vilo a los precandidatos de las tres instituciones políticas que fueron ayer a elecciones, aunque en el caso del Partido Liberal hay más incertidumbre porque ambos candidatos se declararon ganadores anoche.



Y es que el CNE no permitió sitemas de transmisión de resultados, sino que prefirieron el conteo de las actas de cada maleta electoral, por lo que los ganadores de las elecciones primarias se conocerán en las próximas horas (o días).



Luis Zelaya y Yani Rosenthal se proclamaron candidatos del Partido Liberal, aunque las encuestas en boca de urna se inclinaron por el líder del movimiento Yanista.





Este lunes, Luis Zelaya pidió transparencia en el conteo de las actas. "Exigimos al @CNE representantes de TODOS los Movimientos para el escrutinio digital. No permitiremos adulterar ningún acta. Y denunciamos públicamente que a nuestro Movimiento no nos han dado el acceso al repositorio de actas escaneadas. HONDURAS EXIGE TRANSPARENCIA!", escribió en Twitter el líder el movimiento Recuperar Honduras.



Cabe recordar que anoche Zelaya aseguró en la misma red social que "quieren imponer un ganador por encuestas cuando toda Honduras ha visto que otro es el ganador en las urnas. No quisieron tener TREP ni conteo rápido...ahora sabemos porqué. Si se roban las primarias tengan por seguro que se roban las generales. A defender nuestra democracia".



Por su parte, Yani Rosenthal ya se ve como el elegido por los colorados para las elecciones generales de noviembre próximo. "Agradezco a todos los hondureños que demostraron su respaldo hacia nuestro movimiento y a otros candidatos liberales. Reiteramos el compromiso de luchar por la unidad de la oposición y la unidad de nuestra Honduras. #NuevasOportunidadesParaTodos", publicó también en Twitter.