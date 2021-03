Luis Zelaya: "Ganamos las elecciones por mucha diferencia"

Tegucigalpa, Honduras.

El precandidato liberal Luis Zelaya Medrano, del movimiento Recuperar Honduras, reaccionó tras conocer resultados preliminares de boca de urna y encuestadoras y aseguró que la victoria les favorecerá con el conteo oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Todas las actas reflejan una victoria contundente a nuestro favor", empezó diciendo Zelaya, ingeniero de profesión y con trayectoria en docencia y dirección universitaria, en una conferencia en la sede de su movimiento en Tegucigalpa.

Zelaya ejerció el sufragio en Tegucigalpa, con el objetivo de obtener la victoria dentro del Partido Liberal y figurar como candidato presidencial en noviembre.



La encuestadora Marketing Total publicó resultados no oficiales de boca de urna que favorecerían a Yani Rosenthal, otro de los precandidatos del Partido Liberal de Honduras, con 6 puntos de ventaja sobre Zelaya Medrano.

Sin embargo, para Luis Zelaya, la carga electoral de Recuperar Honduras en todo el país es grande. Arguyó que las bocas de urna se basan en resultados de las grandes ciudades, como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Consideró como "sorpresivos" los resultados de esas encuestas y asegura que no son precisas. "La boca de urna es la que se estpa abriendo desde Quimistán, San Lorenzo, Tegucigalpa, San Pedro Sula. Nos llegan a nuestra base y dicen que estamos ganando", explica el precandidato, que repite en el proceso electoral, tras conseguir la victoria dentro de su partido en 2017 y que lo colocó como candidato en elecciones generales.

Junto a representantes de su movimiento, como Enrique Ortez Sequeira y líderes del movimiento en el Distrito Central, Zelaya agregó: "Nosotros seguimos nuestro proceso de recuperar las actas en las cuales estamos ganando de forma contundente. No es una diferencia pequeña, es grande".

Marketing Total proyectó resultados alrededor de las 7:00 pm. que conceden ventaja para Xiomara Castro (Libre), Nasry Asfura (Partido Nacional) y Yani Rosenthal (Partido Liberal).

"Las actas que nosotros tenemos nos dan un triunfo contundente en Choluteca, Valle, Francisco Morazán y Cortés y otras regiones", explica Zelaya Medrano. "Las actas son las que están definiendo el triunfo".

"Aquí no se van a robar las elecciones. Aquí no van a hacer lo de 2017. Vamos a defender las actas", cierra Zelaya, quien también mencionó que el CNE hizo caso omiso a la transmisión de resultados preliminares y de haberlo hecho "no estaríamos en este problema".