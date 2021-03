Nasry Asfura y Xiomara Castro lideran; elección cerrada en el Partido Liberal

SAN PEDRO SULA.

Autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtieron anoche que los datos generados por encuestas a boca de urna no tienen validez y no son reconocidos por esa institución rectora de los comicios primarios.

“Es importante que entendamos también que toda la información que circula en los medios de comunicación y que refiere, informa, sobre potenciales ganadores de los procesos electorales primarios de cada partido, simplemente responde a información de boca de urna, no son resultados oficiales. El CNE no los reconoce como oficiales.

Los resultados oficiales son los que va a dar este Consejo Nacional Electoral. Kelvin Aguirre , consejero del CNE.

El único resultado oficial es el escrutinio definitivo que el Consejo Nacional Electoral va a dar y que vamos a comenzar a transmitir en cuanto lleguen las maletas”, dijo Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE.

Hall y los consejeros Rixi Moncada, Kelvin Aguirre e ingenieros en sistemas de esa institución ofrecieron una conferencia alrededor de las 9:30 de la noche para anunciar que hasta este lunes, por medio de boletines emitidos cada hora o cada dos horas, comenzarán a proveer los resultados consignados en las actas de las mesas electorales receptoras (MER), que llegarán desde diferentes puntos del país.

“El CNE no está en silencio, no existe ningún vacío y que efectivamente es que las cosas se están haciendo diferentes. Murió el TREP de 2009, 2012, 2013, así como el SIEDE de 2017, donde dando resultados preliminares la noche de la elección, nos acostábamos con un alcalde o con un regidor o con un presidente y nos levantábamos con otro. Eso es lo que no hay, ni TREP ni SIEDE, resultados definitivos habrá una vez que se haga el escrutinio general”, agregó Moncada a la explicación de Hall.

Información que circula en los medios (…) responde a información de boca de urna. Ana Paola Hall , presidenta del CNE.

Igualmente, Aguirre insistió que “los resultados oficiales son los que va a dar este Consejo Nacional Electoral, no son los que va a dar cualquier otra empresa de boca de urna que pueda estar autorizada”.

Las autoridades del CNE explicaron que desde este día escanearán las actas de las mesas y los datos que contengan serán procesados y mostrados públicamente dentro de un período de cinco días.

“Estamos a la espera del retorno de las maletas de cada mesa electoral receptora, de que esas maletas ingresen (...), de realizar el proceso de apertura, destuse de la maleta, escaneo para que esa acta escaneada se reciba aquí en los distintos servidores de los tres partidos políticos que esta vez tendrán una sala de escrutinio por partido y que, además, tendrán una modalidad que será bastante pública”, dijo.

Triunfalistas

Dos horas antes de la conferencia del CNE, sin resultados oficiales y con cifras de encuestas a boca de urna, Yani Rosenthal se declaró ganador en el Partido Liberal, igualmente Xiomara Castro, líder de Libertad y Refundación (Libre). Mientras Nasry Asfura (Partido Nacional) se mantuvo cauteloso y a la espera de datos reales.

Actas El CNE procesará 23,880 actas de las Mesas Electorales Receptoras (MER) en los próximos 5 días máximo. Estas proceden de 5,691 centros de votación.

Los comicios concluyeron a las 5:00 pm, sin embargo, los hondureños estuvieron con la incertidumbre por no tener información oficial del CNE que mostrara quiénes son los triunfadores en los tres partidos.

Pero con resultados logrados a boca de urna por diversas encuestadoras, Rosenthal, a las 7:30 pm, se convirtió en el primero en anunciar que se había alzado con la candidatura del Partido Liberal.

En el Partido Liberal, según la empresa Marketing Total, Rosenthal obtuvo el 45.5%, Luis Zelaya 39.6% y Darío Banegas 13.4%.

Rosenthal, reunido con simpatizantes y familiares en el LQ Hotel de Tegucigalpa, dijo que lo que él logró “es increíble porque hace ocho meses estaba fuera del país”.

“¡Lo logramos! Honduras votó rojo blanco rojo, Honduras votó por el cambio y la unidad. No más desempleo, no más corrupción llegó el tiempo de las #NuevasOportunidadesParaTodos”, publicó minutos más tarde en su cuenta de Twitter.

El conteo de votos lo realizaron los representantes de las mesas y consignaron los datos en las actas.

En cambio, Asfura, rival de Mauricio Oliva dentro del Partido Nacional, advirtió ante periodistas que “no es correcto, no es sensato” declararse ganador con datos generados por encuestas a boca de urna e instó a “esperar datos oficiales”.

“Estamos trabajando para tener un dato exacto para no fallar y hablar cosas que no tengan sentido (...). Esperando los resultados, esperando que el CNE comience a dar las tendencias.

Nosotros tenemos nuestras propias encuestas, tenemos la información a boca de urna también, la recibimos con mucha satisfacción. Hay que ser prudente en esto, muy prudente para dar un dato. Ya estamos también digitalizando actas”, dijo.

Su adversario interno, Oliva, no se dio anoche como derrotado y exhortó a los miembros de su movimiento a esperar los resultados consignados en las actas de las mesas electorales receptoras revisadas por el CNE.

De acuerdo con la encuesta de Marketing Total, Asfura logró el 62.9% y Oliva 34.9% hasta las 7:30 de la noche de ayer.

Cerca de las 9:00 pm, Xiomara Castro, precandidata de Libre, expresó su agradecimiento al “pueblo hondureño” a través de los medios de comunicación de Tegucigalpa.

“Agradecida especialmente con el pueblo hondureño, con la base de Libre que hoy asistió masivamente a ese proceso electoral, para nosotros es muy importante. Es el primer paso para lograr la refundación de nuestra patria. Hemos cumplido, agradeciendo en cada rincón de nuestro país”, dijo Castro.

Marketing Total daba como ganadora a Castro con el 70.1% de los sufragios, un porcentaje superior a los de Carlos Eduardo Reina (10.3%), Nelson Ávila (13.7%) y Wilfredo Méndez (4.6%).

Al conocer esos resultados, Reina protestó en Twitter. “Resurge el fantasma de las encuestas de boca de urna de 2017. Hay que contar los votos. Todos en alerta y cuidando resultados”, declaró.

Además de la encuesta de Marketing Total, HCH y Paradigma ofrecieron otras proyecciones que igualmente le concedían la victoria a los mismos tres candidatos.