Xiomara Castro: “Honduras necesita el corazón de una mujer para poder gobernar”

San Pedro Sula, Honduras.

Xiomara Castro, precandidata ganadora del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones primarias de Honduras, reveló que buscará el acercamiento con los sectores que conforman la sociedad para “sacar esta dictadura” y aseguró que es el momento de que una mujer gobierne el país.

“Estoy agradecida con el pueblo hondureño, especialmente con la base de Libre que hoy asistió masivamente a este proceso electoral interno, para nosotros es muy importante desde el primer paso para lograr la refundación de nuestra patria y lo hemos cumplido. Este agradecimiento va especialmente allá, a cada rincón de nuestro país, donde hay un representante, un hombre, una mujer que ha hecho un gran esfuerzo de trabajo para poder lograr que en estas elecciones primarias salga nuestro partido fortalecido y el respaldo a nuestra candidatura”, dijo.

“Somos un partido que en los últimos años hemos sido coherentes y eso le da la confianza, especialmente al pueblo hondureño, de saber que hemos mantenido una posición clara y la seguimos manteniendo”, agregó en declaraciones que brindó al canal HCH.

OTRA ALIANZA

Castro, esposa del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, arrasó con un 72 por ciento de los votos, según la boca de urna. Superó a Nelson Ávila, que obtuvo un 19%, Wlfredo Méndez con un 6% y Carlos Reina Jr. con un 3%. Dio a conocer que buscará una nueva alianza.

“Nuestras primeras acciones como Partido Libertad y Refundación es la unidad, en lo interno de Libre en nosotros vamos a viajar nuevamente por todo el país para lograr la consolidación de nuestro partido, la unidad de estos movimientos que hoy participaron en este proceso electoral interno para luego iniciar el proceso de unidad con el pueblo”, comentó.

Y añadió: “Vamos a trabajar por buscar la unidad con los distintos sectores de nuestro país, eso para nosotros es fundamental. Como partido en el 2013 con la coordinación del presidente Zelaya logramos tener una alianza con los sectores sociales, luego lo tuvimos con partidos políticos y en este momentos vamos nuevamente a consolidar una alianza con estos sectores económicos y sociales que nos permitan poder fortalecernos como partido y poder impulsar las aspiraciones que hoy el pueblo está esperando, la refundación de una nueva patria, la construcción de una verdadera democracia en el país, que nos permita lograr alcanzar la paz, la justicia, la libertad y la independencia que hoy el pueblo está demandando”.

Miles de hondureños votaron por Xiomara Castro.

NO CEDERÁ LA CANDIDATURA

Dejó en claro Xiomara Castro que no cederá su candidatura como lo hizo en 2017 cuando se la cedió a Salvador Nasralla cuando crearon la Alianza de Oposición, movimiento que se disolvió tras perder las generales.

“Yo he sido clara, que mi lucha es hasta el final, hasta ese final donde podamos, junto con el pueblo, sacar esta dictadura, en ese momento con todo el respaldo del pueblo comenzar a esta refundación de la patria. He sido muy clara en mis posiciones desde el principio que iniciamos este proceso primario en nuestro país”.

“Nosotros tenemos que buscar el acompañamiento y el acuerdo de los sectores que conforman la sociedad hondureña, en estos últimos años Honduras y la sociedad ha estado dividida y las condiciones de nuestro país en la crisis que hoy vivimos, el pueblo demanda que nos unamos todos para poder luchar y cambiar las condiciones que hoy estamos viviendo, vamos a acercarnos todos los sectores”.

“Nosotros ya participamos en una alianza y en su momento yo cedí mi candidatura para buscar esa alianza de respaldar al candidato que en aquel entonces de definió como candidato de la alianza, no cometimos el error en aquel momento de tomar la decisión. Ganamos las elecciones en 2017 y en este momento como candidata y como partido vamos a construir una alianza con todos los sectores sociales de nuestro país y que eso nos permita entonces fortalecer este proceso electoral para poder sacar esta dictadura que hoy ha traído tanta desgracia al pueblo hondureño, eso será la labor que nosotros realizaremos en estos próximos días”.

Asegura que la unidad será clave. “Eso es lo importante, hoy el pueblo esta clamando cambios de verdad, no cambios de caras para seguir haciendo más de lo mismo, sino que cambios reales y estoy convencida que en este momento Honduras necesita el corazón de una mujer para poder gobernar este país, corazón de una mujer que entienda la gran necesidad que está viviendo el pueblo hondureño, que sienta lo que vive el campesino cuando no tiene las posibilidades de poder sembrar la tierra porque no tiene acceso a créditos, la necesidad que siente una madre de poderle dar salud y educación a sus hijos”.