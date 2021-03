Xiomara Castro: "Llegó la hora de que una mujer gobierne Honduras"

San Pedro Sula.



Xiomara Castro, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales, busca por tercera vez convertirse en la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación, para "sentar bases y reconstruir el país", dijo este domingo al llegar a la escuela en la que ejerció el voto.



Castro de Zelaya se presentó como una mujer "revolucionaria, con convicciones y compromiso con el pueblo hondureño", por lo que dijo que "llegó la hora de que una mujer gobierne en este país".



La exprimera dama de Honduras (2006-2009) dijo que busca la presidencia del país porque ella entiende "el dolor de una madre cuando sus hijos no tienen la educación que se merecen, o cuando sus hijos migran porque no hay oportunidades en este país".



En ese sentido, anunció que en estas elecciones primarias el partido Libertad y Refundación se consolidará como la mayor fuera de oposición.



Consultada sobre una alianza para vencer al Partido Nacional, que lleva en el poder desde 2010, recordó que ella ya cedió su candidatura una vez. "Cedimos pensando en que podíamos entonces encontrar puntos de concidencia para que el pueblo hondureño pudiera alcanzar la refundación de nuestro país", acotó.



Xiomara Castro aseguró que tiene el compromiso de "luchar hasta el final, hasta sacar a la dictadura; el compromiso no lo voy a dejar hasta que pueda yo constatar que Honduras es libre".



En ese sentido, pidió a los ciudadanos que confíen en ella pues "soy una mujer transparente de una vida que el pueblo hondureño puede dar fe".



De llegar a la presidencia del país, Castro de Zelaya asegua que su gobierno sentaría las bases sólidades de una "verdadera democracia", mediante una constituyente.



Y concluyó: "Estoy convencida de que Honduras necesita una mujer que pueda gobernar".