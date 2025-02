Los disparatados discursos de políticos en la carrera para las primarias

Tegucigalpa, Honduras

Obeb López, diputado suplente por Libre y aspirante a convertirse a parlamentario propietario por esa institución política, aseguró que a él le hablaba el cacique lenca y héroe nacional, Lempira.

“A mí me habla Lempira, porque soy descendiente lenca. Morazán le habla a Rasel (Tomé), porque Rasel tiene barba y se parece a Morazán. A mí me habla Lempira porque me parezco a Lempira”, manifestó López en un foro televisivo del canal Azteca Honduras.

López recalcó que Lempira le dijo que “siga luchando por el pueblo, por los más necesitados, como él lo hizo en contra del imperio, en contra de aquellos que vienen a robarse las riquezas del pueblo”.

El fantasioso relato del político causó asombro y sonrisas entre los presentes en el foro, al grado de que el moderador del programa le preguntó si lo que había proferido era una broma; a lo que López contestó que no.

En un mitin político en una colonia capitalina, Mariela Rodríguez, precandidata por el movimiento Somos+ del Partido Libertad y Refundación (Libre), anunció ante cientos de entusiastas correligionarios que una de sus primeras propuestas, de llegar al Congreso Nacional, sería cambiar la octava estrofa del Himno Nacional.

La abogada de profesión, pasó por alto que el Himno Nacional de Honduras solo tiene en su letra, siete estrofas y un coro, cometiendo un craso error en público y ante medios de comunicación.