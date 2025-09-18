Director de RCV denuncia en el MP al jefe de las Fuerzas Armadas

TEGUCIGALPA

Dagoberto Rodríguez, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y director de Radio Cadena Voces (RCV), interpuso ayer una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández.

Rodríguez acusa al alto mando militar de los delitos de agresiones, amenazas, difamación e injuria con publicidad, en perjuicio de su dignidad, honor y seguridad personal. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especial de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

El comunicador señaló que el 26 de mayo de 2025, el periódico oficial FF AA Digital, en su edición 119-2025, publicó su fotografía junto a los periodistas Juan Carlos Sierra y Rodrigo Wong Arévalo bajo el titular “Sicarios de la verdad”. Rodríguez calificó la publicación como un acto de estigmatización e incitación al odio proveniente de la institución castrense.

También el periodista José Adán López, reportero de RCV, presentó una denuncia contra el general Hernández, luego de que este insinuara que el comunicador tiene vínculos con el crimen organizado.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de septiembre. López relató que primero consultó al jefe castrense sobre un reciente viaje a Estados Unidos y recibió una respuesta cordial. Sin embargo, cuando le preguntó qué medidas adoptarán las Fuerzas Armadas para evitar irregularidades como las registradas en las elecciones primarias —donde las maletas electorales no llegaron a tiempo a los centros de votación—, Hernández reaccionó molesto.

“El general respondió que eso fue obra del crimen organizado. Yo le pregunté de dónde provenía esa información y él contestó: ‘Procedente de la sociedad, ahí se esconden. Usted puede ser uno de ellos’”, relató López.