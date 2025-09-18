Copeco emite alerta roja en varios municipios por crecida del río Ulúa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió este jueves alerta roja para municipios aledaños al Río Ulúa por las lluvias que afectan el territorio nacional.
La institución decretó Alerta Roja para los municipios de: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida; y Alianza en Valle.
Al mismo tiempo, se declaró Alerta Amarilla para Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Comayagua, Intibucá, Valle, Choluteca y el Distrito Central en Francisco Morazán.
La Alerta Verde se mantiene para los departamentos de La Paz y Francisco Morazán, por un período de 12 horas a partir de las 6:00 p.m. de este jueves 18 de septiembre de 2025.
Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada continúa generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente fuertes y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas. Los mayores acumulados de precipitación se esperan en el sur, suroccidente, occidente y áreas del centro del país.
Recomendaciones de prevención
Las autoridades municipales, CODEM y CODELES deben mantener constante observación de cualquier amenaza que pueda perjudicar a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables.
A las personas que viven cerca de ríos o en áreas propensas a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos e inundaciones se les pide tomar medidas preventivas y evitar cruzar vados, ríos y quebradas crecidas.
Se recomienda continuar con labores de aseguramiento de techos, así como limpieza de cunetas, tragantes y desagües para prevenir inundaciones urbanas repentinas.
Los entes de primera respuesta deberán realizar evacuaciones obligatorias en aquellas zonas donde exista amenaza inminente para la vida humana.