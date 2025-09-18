Copeco declara alerta amarilla en cinco departamentos de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

A este nivel de alerta también se suman los municipios cercanos al río Ulúa, entre ellos Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; así como El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este jueves alerta amarilla por 48 horas en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y Santa Bárbara, debido a las condiciones climáticas que afectan gran parte del territorio nacional.

De igual forma, entran en vigilancia las zonas próximas al río Chamelecón: La Lima, San Pedro Sula y Choloma, junto a comunidades ribereñas.

El municipio de Alianza, en Valle, y el Distrito Central, en Francisco Morazán, también fueron incluidos en alerta amarilla.

Al mismo tiempo, Copeco mantiene la alerta verde para los departamentos de La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, también por un período de 48 horas.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada en superficie continuará generando lluvias y tormentas eléctricas de intensidad débil a moderada sobre la mayor parte del país.

Los mayores acumulados de precipitación se registrarán en las regiones occidente, suroccidente, sur y áreas del centro durante esta jornada de jueves, advirtió Cenaos.