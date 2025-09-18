  1. Inicio
  2. · Honduras

Copeco declara alerta amarilla en cinco departamentos de Honduras

Otros cinco departamentos permanecen en alerta verde debido a las condiciones lluviosas que imperan en la mayor parte de Honduras.

Copeco declara alerta amarilla en cinco departamentos de Honduras

Las autoridades advierten sobre posibles inundaciones y deslizamientos por las lluvias provocadas por una vaguada que afecta gran parte de Honduras.

 Fotografía: EFE
TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este jueves alerta amarilla por 48 horas en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y Santa Bárbara, debido a las condiciones climáticas que afectan gran parte del territorio nacional.

A este nivel de alerta también se suman los municipios cercanos al río Ulúa, entre ellos Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; así como El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

Los municipios del valle de Sula en alerta verde por vaguada

De igual forma, entran en vigilancia las zonas próximas al río Chamelecón: La Lima, San Pedro Sula y Choloma, junto a comunidades ribereñas.

El municipio de Alianza, en Valle, y el Distrito Central, en Francisco Morazán, también fueron incluidos en alerta amarilla.

Al mismo tiempo, Copeco mantiene la alerta verde para los departamentos de La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, también por un período de 48 horas.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada en superficie continuará generando lluvias y tormentas eléctricas de intensidad débil a moderada sobre la mayor parte del país.

Los mayores acumulados de precipitación se registrarán en las regiones occidente, suroccidente, sur y áreas del centro durante esta jornada de jueves, advirtió Cenaos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias