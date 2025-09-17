Los municipios del valle de Sula en alerta verde por vaguada

En alerta verde por 72 horas estarán nueve departamentos de Honduras y varios municipios surcados por los ríos Ulúa y Chamelecón debido a las lluvias que ha dejado una vaguada sobre el territorio.
Así lo informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en una medida que entró en vigencia a partir de las 10:00 p. m. de ayer, martes.
Los departamentos en alerta verde son: Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Valle y Choluteca.
En cuanto a los municipios aledaños al Ulúa y Chamelecón, en el valle de Sula, los añadidos son: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; así como hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida. En el caso del río Chamelecón, las zonas en alerta comprenden La Lima, San Pedro Sula y Choloma, en sus áreas más cercanas a las riberas.
Clima hoy
(Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que imperarán este miércoles 17 de septiembre de 2025 en Honduras.
La entidad explicó que durante esta jornada se mantendrá la influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio hondureño.
De acuerdo con Copeco, este fenómeno meteorológico provocará condiciones de cielo mayormente nublado y lluvias de leves a moderadas.
Asimismo, indicó que la vaguada estará acompañada de tormentas eléctricas que afectarán gran parte de Honduras.
Copeco señaló que los mayores acumulados de lluvia se registrarán en las regiones de occidente, suroccidente, sur y zonas del centro del territorio nacional.