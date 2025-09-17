Los municipios del valle de Sula en alerta verde por vaguada

San Pedro Sula.

En alerta verde por 72 horas estarán nueve departamentos de Honduras y varios municipios surcados por los ríos Ulúa y Chamelecón debido a las lluvias que ha dejado una vaguada sobre el territorio. Así lo informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en una medida que entró en vigencia a partir de las 10:00 p. m. de ayer, martes.

Los departamentos en alerta verde son: Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Valle y Choluteca. En cuanto a los municipios aledaños al Ulúa y Chamelecón, en el valle de Sula, los añadidos son: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; así como hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida. En el caso del río Chamelecón, las zonas en alerta comprenden La Lima, San Pedro Sula y Choloma, en sus áreas más cercanas a las riberas.

