Ruth Marie Canahuati: ​​​​“En Centroamérica, y en Honduras, ya estamos en la era del liderazgo confiable”

San Pedro Sula, Honduras

Pizzolante, Estrategia & Negocios y Datos Group han impulsado la Gira de la Confianza por Centroamérica en su tercera edición. Este año llega a Honduras en alianza con Fundahrse como aliado local y con el apoyo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). El estudio aporta conocimiento de alto valor estratégico, ya que, con la metodología de Datos Group, profundiza en Los 5 Tipos de Confianza que los encuestados sienten hacia los empresarios, empresas y marcas. Estos se resumen en cinco tipos: Conductual, Afectiva, Cognitiva, Social y Tecnológica. Los resultados provienen de una encuesta a dos públicos segmentados: el Público Informado que lo conformaron lectores de revistas de negocios, equipos gerenciales y CEO de empresas de la región centroamericana; y el Público General.

La muestra regional del estudio alcanzó a 4,892 encuestados: 3,968 del Público Informado y 924 del Público General, esta última distribuida equitativamente entre los seis países participantes: Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Revista Estrategia & Negocios y Pizzolante hicieron entrega de reconocimientos a las Organizaciones reconocidas como de Alta Confianza Empresarial en Honduras 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En la máxima categoría, la Triple Confianza, las organizaciones lograron altos niveles de confianza en los tres segmentos: Empresas, Líderes Empresariales y Marcas; mientras que las merecedoras de distinciones Doble Confianza alcanzaron menciones en dos de tres categorías. También recibieron reconocimientos los Empresarios y Empresas de Alta Confianza en el país, según los resultados del estudio 2025.

Reacciones

Frases de Karim Qubain, presidente de la CCIC:

​​​​“Hoy, al ver a tantas marcas, empresarios y empresas reconocidas como referentes de confianza, celebramos que estamos avanzando en la dirección correcta, pero también reconocemos que construir confianza es un proceso permanente, un puente que debemos reforzar todos los días”. “La confianza es el traje más poderoso que podemos y debemos llevar cada día. Recibimos estos resultados, no sólo como un reconocimiento, sino como un compromiso de seguir demostrando que aún en medio de la incertidumbre, las empresas hondureñas pueden ser un faro de estabilidad, credibilidad y esperanza para nuestra gente”.