Ruth Marie Canahuati: ​​​​“En Centroamérica, y en Honduras, ya estamos en la era del liderazgo confiable”

Pizzolante, Estrategia & Negocios y Datos Group han impulsado la Gira de la Confianza por Centroamérica en su tercera edición. Este año llega a Honduras en alianza con Fundahrse como aliado local y con el apoyo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).
El estudio aporta conocimiento de alto valor estratégico, ya que, con la metodología de Datos Group, profundiza en Los 5 Tipos de Confianza que los encuestados sienten hacia los empresarios, empresas y marcas. Estos se resumen en cinco tipos: Conductual, Afectiva, Cognitiva, Social y Tecnológica.
Los resultados provienen de una encuesta a dos públicos segmentados: el Público Informado que lo conformaron lectores de revistas de negocios, equipos gerenciales y CEO de empresas de la región centroamericana; y el Público General.
La muestra regional del estudio alcanzó a 4,892 encuestados: 3,968 del Público Informado y 924 del Público General, esta última distribuida equitativamente entre los seis países participantes: Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
Revista Estrategia & Negocios y Pizzolante hicieron entrega de reconocimientos a las Organizaciones reconocidas como de Alta Confianza Empresarial en Honduras 2025.
En la máxima categoría, la Triple Confianza, las organizaciones lograron altos niveles de confianza en los tres segmentos: Empresas, Líderes Empresariales y Marcas; mientras que las merecedoras de distinciones Doble Confianza alcanzaron menciones en dos de tres categorías. También recibieron reconocimientos los Empresarios y Empresas de Alta Confianza en el país, según los resultados del estudio 2025.
Reacciones
Frases de Karim Qubain, presidente de la CCIC:
“Hoy, al ver a tantas marcas, empresarios y empresas reconocidas como referentes de confianza, celebramos que estamos avanzando en la dirección correcta, pero también reconocemos que construir confianza es un proceso permanente, un puente que debemos reforzar todos los días”.
“La confianza es el traje más poderoso que podemos y debemos llevar cada día. Recibimos estos resultados, no sólo como un reconocimiento, sino como un compromiso de seguir demostrando que aún en medio de la incertidumbre, las empresas hondureñas pueden ser un faro de estabilidad, credibilidad y esperanza para nuestra gente”.
Frases destacadas de Mario Faraj, presidente de Fundahrse:
“La confianza es uno de los pilares más importantes para construir vínculos sólidos y duraderos entre las organizaciones y sus múltiples públicos. Se trata de una construcción permanente que se logra cuando hay alineación entre los valores con lo que decimos y lo que hacemos”.
“En Fundarse hemos promovido la Declaratoria Anticorrupción, una iniciativa que han asumido más de 100 empresas y organizaciones. Esto muestra la buena voluntad del sector privado de fortalecer una cultura basada en la ética y en la transparencia, buscando siempre el bien común”.
“Contar con la confianza de la población no es solamente un privilegio, sino también una gran responsabilidad. Estamos llamados a honrar esa confianza y merecerla cada día, con empatía, coherencia y, sobre todo, transparencia”.
Frases de Ruth Marie Canahuati, directora de Captación de Audiencias de Grupo Opsa, casa editora de LA PRENSA:
“Durante mucho tiempo se creyó que liderar era ser duros, mostrar control. Hoy sabemos que eso no alcanza. Hoy el liderazgo se construye desde otro lugar, con firmeza, sí, pero con mucha humanidad. Con la capacidad de marcar un rumbo claro, pero conectando con las personas que son las que nos siguen”.
“Cuando una empresa tiene un propósito auténtico, todo cambia. Deja de hablar solo de resultados y empieza a hablar de impacto”.
“Estoy convencida que ya estamos en la era del liderazgo confiado. Un liderazgo que no es perfecto ni infalible, pero es consciente y tiene sentido. Porque al final la confianza no es un discurso, es una forma de ser, es una forma de estar y es una forma de actuar”.
“En Centroamérica, y en Honduras, ya estamos en la era del liderazgo confiable. Un liderazgo que no es perfecto, ni infalible... pero sí consciente y con sentido”.
“Desde Grupo Opsa y Estrategia & Negocio, los invitamos a aprovechar juntos esta jornada para reflexionar juntos y seguir profundizando en la construcción de una cultura de confianza más sólida, más viva y más acertada”.