Jorge Cálix contesta a Mel Zelaya: "Lo mismo decía JOH"

Cálix respondió con fuertes cuestionamientos a esas polémicas declaraciones de Zelaya. “Lo mismo decía JOH y miren dónde está”, expresó en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, criticó las declaraciones del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), quien afirmó que "es absolutamente falso que el presidente Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios del Gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas".

El legislador también cuestionó la postura de Washington frente a casos relacionados con allegados al oficialismo.

“Yo del gobierno de Estados Unidos lo único que veo es que no se explican cómo es que el cuñado de la presidenta Castro (Carlos Zelaya) sigue sin ser acusado por su colaboración con el narcotráfico”, apuntó.

Cálix además criticó la relación del gobierno de Castro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Siguen defendiendo a Maduro. Y cómo no, si es gran billete el que le cobran por dejar pasar la droga del cartel de los soles”, concluyó el parlamentario opositor.