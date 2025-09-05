Desinformación con sello internacional golpea a Libre en la recta final electoral

Tegucigalpa, Honduras

A menos de 90 días de las elecciones generales, Honduras se convirtió en escenario de una intensa campaña de desinformación vinculada al conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

El foco de los ataques ha sido el partido Libre, su dirigencia y sus militantes, a través de publicaciones que mezclan declaraciones pasadas, gestos políticos recientes y material manipulado con inteligencia artificial.

Entre los contenidos más difundidos estuvo la falsa versión de que las Fuerzas Armadas hondureñas brindarían apoyo militar a Nicolás Maduro, extremo que fue desmentido oficialmente.

También circularon rumores sobre el envío de “colectivos de Libre” a Venezuela y la supuesta llegada de militantes chavistas para reforzar la campaña de Rixi Moncada.

La evidencia utilizada para sostener esas afirmaciones carecía de sustento y, en varios casos, provenía de imágenes alteradas o creadas con IA.

Otra línea de manipulación incluyó carteles de recompensa adulterados en los que se vinculaba sin pruebas a Manuel Zelaya y Melvin Cevallos con actividades ilícitas.

Según especialistas, esta corriente de desinformación no solo erosiona la confianza pública, sino que puede incentivar el abstencionismo al colocar a un país extranjero como supuesto factor de injerencia electoral.

Graco Pérez, experto en relaciones internacionales, advierte que aunque parte de la población cree que estas narrativas no le afectan directamente, “en este caso es diferente, porque la temática facilita la creación de desinformación”.

Por su parte, el dirigente de Libre, Gilberto Ríos, asegura que este tipo de ataques no debilitan al partido ni a la candidatura de Moncada. En contraste, el analista Omar García sostiene que la cercanía con el chavismo sí podría dañar la imagen de Libre y restarle votos.

La escalada de tensiones internacionales terminó por convertir a Honduras en un laboratorio de desinformación electoral, profundizando la polarización política en la antesala de los comicios de noviembre, según constató EH y LP Verifica.