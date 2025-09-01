Expertos alertan que desinformación, deepfakes y discurso de odio crecerán en propaganda política

San Pedro Sula, Honduras

Este 1 de septiembre arrancó oficialmente la propaganda electoral en el país, a 90 días de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Expertos consultados por LA PRENSA Verifica advierten que el escenario será fértil para la desinformación, los discursos de odio y el uso deepfakes como armas políticas.

El docente de Periodismo Digital de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Edwin Ordóñez, señaló que la manipulación digital ya afecta la libertad de decisión de los votantes.

“Las noticias falsas se han vuelto un exitoso pero peligroso ataque político, que seguramente cambiará de opinión al elector y que no tendrá la libertad de elegir porque su criterio se podría debilitar si la desinformación le gana la carrera a la noticia real”, indicó.

Las campañas políticas han venido utilizando encuestas sin credibilidad, consultoras no registradas y sondeos manipulados que saturan y confunden al electorado, como lo ha explicado LA PRENSA Verifica. Además, circulan videos antiguos presentados como recientes, así como frases falsas atribuidas a candidatos.

Este ecosistema aumenta la desconfianza hacia las instituciones y fortalece las narrativas que promueven el abstencionismo.

El magistrado suplente del entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre 2009 y 2014, Denis Gómez, resaltó la delgada línea entre la propaganda y la campaña.

“Con el tema de propaganda electoral existe una línea delgada entre propaganda electoral y campaña electoral. La que está regulada en la ley para 90 días es la que inicia hoy", comentó.

"A partir de aquí, se espera escuchar propuestas, pero lo que ha existido es una enorme desinformación producto de la polarización. Eso solo acelera la confrontación y la violencia política”, afirmó.