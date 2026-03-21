Denuncian ante el Ministerio Público a exjunta de comandantes de las FF AA

Tegucigalpa, Honduras

El periodista Dagoberto Rodríguez Coello presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, así como contra los entonces integrantes de la Junta de Comandantes, por su presunta responsabilidad en delitos de agresiones, amenazas, difamación e injuria.

Rodríguez Coello pidió admitir la denuncia —acto ya consumado— con los documentos que se acompañaron y abrir una investigación formal contra quienes resulten directamente responsables por violaciones a la libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la imagen, integridad personal y seguridad de los periodistas, mencionando directamente a Hernández y los miembros de la Junta de Comandantes.

La denuncia argumenta que en la edición número 119-2025, del 26 de mayo de 2025, en la portada y en las páginas interiores del periódico oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, llamado "FF.AA. Digital", se publicaron acusaciones directas en contra de Rodríguez Coello y los periodistas Juan Carlos Sierra y Rodrigo Wong Arévalo, bajo el titular "Sicarios de la verdad".

Rodríguez, mediante su apoderado legal, expuso que en esa publicación se les señaló de manera pública, sin fundamento alguno, como parte de un grupo de comunicadores que supuestamente difunde información falsa, constituyendo un acto de grave estigmatización, incitación al odio, difamación e incitación a la hostilidad social en su contra.

Rodríguez argumentó que esa acción de parte del general de división, ahora en condición de retiro, Roosevelt Hernández, pusieron en un inminente peligro la integridad personal y de la familia.

Según el denunciante, esos señalamientos constituyeron una agresión institucional grave, que trascendió al plano personal y profesional, exponiéndole a riesgos contra su vida e integridad física, al colocarle como objetivo y blanco de sectores políticos intolerantes y violentos que pudieron, en su momento, interpretar esas publicaciones como una incitación al odio.