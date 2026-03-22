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¿Cuánto duró la reunión entre Nasry Asfura y Kristi Noem?

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo un encuentro de una hora con Kristi Noem, enviada especial del Escudo de las Américas, para fortalecer la cooperación regional.

¿Cuánto duró la reunión entre Nasry Asfura y Kristi Noem?

La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, abandona Casa Presidencial en Tegucigalpa después de reunirse con el presidente Nasry Asfura.
Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura sostuvo alrededor de una hora de reunión con Kristi Noem, enviada especial del Escudo de las Américas, en Casa Presidencial. La representante estadounidense llegó al poder ejecutivo a las 12:03 del mediodía y de inmediato se reunió con el mandatario hondureño.

Honduras plantea fortalecer combate al crimen en reunión con Kristi Noem

Pasadas la 1:00 de la tarde, Noem salió del salón de Casa de Gobierno y abandonó la sede acompañada de su comitiva, desplazándose en una caravana de vehículos de seguridad que la asistieron durante su visita.

Las autoridades hondureñas informaron que en las próximas horas ofrecerán una conferencia de prensa para dar detalles relacionados con este encuentro, considerado de alta importancia para la agenda de seguridad y cooperación regional.

En la reunión participaron el presidente Nasry Asfura, el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, y el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez. Por la parte estadounidense, acompañó a Noem la encargada de negocios de la embajada, Colleen Anne Hoey.

De manera preliminar, se informó que el eje central del encuentro bilateral será la revisión de los compromisos adquiridos dentro de la alianza regional, reforzando la cooperación entre Honduras y Estados Unidos en seguridad y desarrollo regional.

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Redacción La Prensa
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