CSJ entrega anteproyecto del Consejo de la Judicatura y Congreso comenzará socialización

Tegucigalpa

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) compareció ante la sede del Poder Legislativo para realizar la entrega formal del anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, un instrumento que pretende devolverle al sistema un órgano de control que permanece extinto desde hace una década tras haber sido declarado inconstitucional por vicios de forma y choques de poder. ​La propuesta institucional fue recibida por la junta directiva y los líderes de las diferentes bancadas representadas en el parlamento. De acuerdo con las autoridades judiciales, el documento final es el resultado de un proceso de unificación de criterios técnicos que compila diversos borradores e iniciativas que habían sido planteadas con anterioridad, logrando el respaldo de los diferentes sectores ocupacionales que convergen en la estructura de la impartición de justicia en la nación. ​Las autoridades de la CSJ calificaron el acto como un hito para la gestión actual y enfatizaron que el estamento dotará de un nuevo ordenamiento al ejercicio de los funcionarios judiciales para el periodo que concluye en el año 2030. ​"Hoy es un día histórico para nosotros, ya que venimos a entregar este anteproyecto, que ha sido construido desde el pleno de la Corte Suprema de Justicia y que ha sido integrado de todos los sectores que componen el Poder Judicial de Honduras", expresó Wagner Vallecillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

​El magistrado presidente pormenorizó que el cuerpo normativo fue diseñado bajo un esquema participativo que incluyó de forma directa a las organizaciones internas de magistrados y jueces del país. ​"Agradecemos mucho que este día nos hayan recibido acá en el Congreso Nacional de la República y vamos a hacer entrega en físico y en digital de lo que contiene este anteproyecto, que le da vida y origen al Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial", acotó Vallecillo. ​Por su parte, la presidencia del Congreso Nacional reconoció el peso de la iniciativa y remarcó que la propuesta cuenta con un sólido respaldo político al haber sido aprobada por la unanimidad de los integrantes del pleno de la CSJ.