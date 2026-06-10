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Congreso otorgará su máxima condecoración a Mauricio Dubón

El pelotero sampedrano será distinguido con la Gran Cruz con Placa de Oro por su histórica trayectoria en las Grandes Ligas y por proyectar positivamente el nombre de Honduras.

Congreso otorgará su máxima condecoración a Mauricio Dubón

El Congreso Nacional aprobó otorgar su máxima condecoración a Mauricio Dubón por sus logros en las Grandes Ligas. La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Nacional por Cortés Alberto Chedrani.

 Fotos: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó por unanimidad otorgar su máxima condecoración al beisbolista hondureño Mauricio Dubón, en reconocimiento a una trayectoria que lo ha convertido en uno de los deportistas más destacados del país en el ámbito internacional.

El pelotero sampedrano recibirá la Gran Cruz con Placa de Oro por su disciplina, sus méritos en las Grandes Ligas de Béisbol y su contribución a la proyección positiva de Honduras en los principales escenarios deportivos del mundo.

La iniciativa fue presentada por el diputado nacionalista Alberto Chedrani y recibió el respaldo de todas las bancadas durante la sesión del pleno legislativo. El reconocimiento también incluirá una medalla de oro y un pergamino especial.

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El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, destacó que Dubón ha marcado hitos que ningún otro beisbolista hondureño había alcanzado, entre ellos conquistar una Serie Mundial y obtener un Guante de Oro en las Grandes Ligas.

“Quiero felicitar a este hondureño que ha puesto en alto el nombre de Honduras y que ha destacado en la liga de béisbol más importante del mundo”, expresó Ledezma durante la lectura y discusión de la iniciativa.

El diputado Frank Alley, exseleccionado nacional de voleibol, señaló que la distinción también representa un estímulo para los jóvenes que practican distintas disciplinas deportivas en el país y que ven en Dubón un ejemplo de perseverancia y superación.

El Congreso Nacional aprobó por unanimidad el martes 9 de junio otorgar la Condecoración de la Gran Cruz con Placa de Oro al beisbolista hondureño Mauricio André Dubón Doblado, jardinero de los Bravos de Atlanta.

El Congreso Nacional aprobó por unanimidad el martes 9 de junio otorgar la Condecoración de la Gran Cruz con Placa de Oro al beisbolista hondureño Mauricio André Dubón Doblado, jardinero de los Bravos de Atlanta.

La condecoración será entregada durante una sesión solemne en el hemiciclo legislativo, con la participación de autoridades nacionales, representantes del deporte, miembros del cuerpo diplomático, familiares e invitados especiales.

Nacido en San Pedro Sula en 1994, Dubón hizo historia al coronarse campeón de la Serie Mundial de 2022 con los Astros de Houston. Posteriormente, se convirtió en el primer hondureño en recibir un Guante de Oro, premio concedido a los mejores jugadores defensivos de las Grandes Ligas.

Durante su carrera, el hondureño ha vestido los uniformes de los Cerveceros de Milwaukee, los Gigantes de San Francisco y los Astros de Houston, consolidándose como una de las figuras deportivas más importantes que ha producido Honduras.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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