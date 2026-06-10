Congreso otorgará su máxima condecoración a Mauricio Dubón

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó por unanimidad otorgar su máxima condecoración al beisbolista hondureño Mauricio Dubón, en reconocimiento a una trayectoria que lo ha convertido en uno de los deportistas más destacados del país en el ámbito internacional. El pelotero sampedrano recibirá la Gran Cruz con Placa de Oro por su disciplina, sus méritos en las Grandes Ligas de Béisbol y su contribución a la proyección positiva de Honduras en los principales escenarios deportivos del mundo. La iniciativa fue presentada por el diputado nacionalista Alberto Chedrani y recibió el respaldo de todas las bancadas durante la sesión del pleno legislativo. El reconocimiento también incluirá una medalla de oro y un pergamino especial.

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, destacó que Dubón ha marcado hitos que ningún otro beisbolista hondureño había alcanzado, entre ellos conquistar una Serie Mundial y obtener un Guante de Oro en las Grandes Ligas. “Quiero felicitar a este hondureño que ha puesto en alto el nombre de Honduras y que ha destacado en la liga de béisbol más importante del mundo”, expresó Ledezma durante la lectura y discusión de la iniciativa. El diputado Frank Alley, exseleccionado nacional de voleibol, señaló que la distinción también representa un estímulo para los jóvenes que practican distintas disciplinas deportivas en el país y que ven en Dubón un ejemplo de perseverancia y superación.