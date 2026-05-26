Mauricio Dubón se luce: llega a los 50 imparables en triunfo de los Bravos de Atlanta

Los Bravos de Atlanta comenzaron con triunfo su serie en Fenway Park tras vencer 7-6 a los Boston Red Sox en un duelo lleno de emociones y ofensiva, donde el hondureño Mauricio Dubón volvió a aportar para el equipo más dominante de las Grandes Ligas.

Dubón apareció como jardinero izquierdo y segundo bate en la alineación de Atlanta, disputando un sólido encuentro ofensivo. El catracho terminó con un imparable en cuatro turnos oficiales, conectando su hit en la parte alta de la tercera entrada ante el pitcheo de Boston.

El pelotero hondureño también se hizo presente en el marcador durante la quinta entrada. Tras negociar una base por bolas, Dubón terminó anotando la carrera que significó el empate parcial 2-2, iniciando la reacción de unos Bravos que nunca dejaron de pelear en territorio rival.

El sampedrano llegó a 52 juegos en la presente temporada 2026, cuenta con 193 turnos al bate, 22 carreras, se mantiene con 12 dobles, tres triples, 29 carreras impulsadas, 13 bases por bolas, conectó su 50 imparable, tres jonrones y cuenta con un promedio de bateo de .259. Todo esto en su primera campaña con los Bravos.

Con esta victoria en el primer juego de la serie de tres encuentros, Atlanta continúa confirmando su enorme temporada en las Mayores. Los Bravos siguen liderando no solo el Este de la Liga Nacional, sino también toda la MLB con impresionante marca de 37 triunfos y apenas 18 derrotas.

La actuación de Mauricio Dubón sigue consolidando su importancia dentro del conjunto de Atlanta, aportando velocidad, defensa y contacto en momentos claves para una novena que sueña con volver a conquistar la Serie Mundial.

Este miércoles 27 de mayo se vuelven a enfrentar ante los Medias Rojas de Boston a las 4:45 de la tarde y cierran el jueves 28 de mayo a las 2:10 pm, para darle paso a la nueva serie contra los Rojos de Cincinnati.